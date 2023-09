Umirovljenica ogorčena potezom vlade: Ovoliko sam toaletni papir plaćala prije Plenkovićeve mjere

Autor: Ivana Jurišić

“Ograničenje cijena će građanima jamčiti povoljnije cijene određenih namirnica i imat će efekt usporavanja inflacije”, izjavio je jučer predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavljajući javnosti peti paket mjera za zaštitu građana od rasta cijena.

Naime, Vlada je jučer na sjednici ograničila cijene 30 proizvoda, a na listi su se, uz glatko i bijelo brašno, našli riža, špageti, mliječna čokolada, limun, jabuke, mrkva…

U povodu ograničenja cijena pitali smo građane slažu li se s ovom mjerom Vlade i što bi napravili drugačije kako bi poboljšali svoj standard.





Bojkot trgovačkih lanaca

“Sve to što su oni stavili na listu, svih tih 30 proizvoda, sve se to moglo naći na akciji jeftinije od onih njihovih cijena. Ja sam tako prošli tjedan u jednom trgovačkom lancu kupila 10 rola toaletnog papira za 1,90 eura, a vidim da sad na listi piše da će nova najviša cijena biti 2,99 eura. Pa koji je to toaletni papir, ja ga nikad nisam kupila po tako visokoj cijeni”, žali nam je umirovljenica Jagoda.

“Umirovljenici inače idu od dućana do dućana, od akcije do akcije, iako su sad počeli to raditi i ljudi koji rade jer su plaće niske, a cijene visoke.

Mene je strah da će zbog ovoga cijene drugih proizvoda skočiti. Pojeftinio je svinjski vrat, a poskupjet će svinjski but”, dodaje.

Poput brojnih drugih umirovljenika koji su najavili bojkot trgovačkih lanaca, i ona se boji da će trgovci sad na drugim proizvodima nadoknaditi manjak.

“Da me Plenković pitao, rekla bih mu da ovaj njegov potez nema puno smisla. Oni trebaju povećati mirovine kako bih mogla dostojanstveno živjeti, a cijene neka ostanu takve kakve jesu”, iskreno će Jagoda.

Meni to sniženje ne znači ništa

S ograničenjem cijena ne slaže se ni mama Barbara, s kojom smo razgovarali baš na povratku iz kupovine.









“Vidjela sam tu listu i nije mi jasno što su ‘standardne pelene’. Pretpostavljam da ću morati čekati ponedjeljak da to otkrijem. Sada kupujem jednu vrstu pelena za 80 eurocenti po komadu, jer su mi to jedine koje ne propuštaju. Osim ako nije snižena cijena baš tih pelena, meni to ne znači puno”, kaže.









Kao i Jagoda, i ona misli da njezina košarica neće biti ništa jeftinija.

“Sve sam to kupovala jeftinije prije nego što ću sad po Plenkovićevim cijenama. To ne znači da ne pozdravljam ovo sniženje, ali ako premijer misli da će netko na ovome uštedjeti više od 10 eura mjesečno, onda se vara.

Cijene su toliko skočile, od režija, hrane, higijenskih potrepština, da meni tih 10 eura ne znači ništa. Da je Vlada odlučila spustiti PDV, onda možda, ali ovako ćemo i dalje ostati siromašni”, zaključuje Barbara.