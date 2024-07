Umirovljenica na ljetovanju u ovoj zemlji potrošila samo 10 eura: ‘Tako mi to već godinama’

Autor: M.D.

Čini se kako ovog ljeta nije samo Hrvatska skupa. Brojni turisti s ovih prostora išli su proteklih godina mahom u Grčku. Ta je zemlja uvijek slovila kao jeftina destinacija koja ima što ponuditi. No, po pričama mnogih to više nije tako.

Među najbrojnijim gostima u Grčkoj su već godinama Srbi, makar ima i Hrvata. Stoga ne čudi što je netko na društvenim mrežama, točnije u grupi “Grčka uživo”, pitao može li se preživjeti dan s 10 eura. Začudo, unatoč inflaciji dobio je niz potvrdnih odgovora.

“Naravno da može. Ponesi malo od kuće, napuni frižider, kupi malo na tržnicama, neki dan na ležaljkama, ne svaki dan, neki dan giros, može sladoled svaki dan. Dovoljno je ako znaš uživati u moru, suncu i u hladu. Ako vas ima više kao u mojoj obitelji, nas je petoro, u prosjeku je dovoljno 10 eura po osobi, odnosno 50 eura dnevno je sasvim dovoljno”, napisao je netko.

Jeftinije na tržnicama

Mnogi su naglasili da je moguće jeftino proći kupnjom namirnica na tržnicama. Drugi su savjetovali ljudima da izbjegavaju najam ležaljki na plažama. One su poskupjele zbog uvođenja propisa koji ograničavaju njihovo postavljanje na najviše 50 posto površine plaže. Ima i onih koji savjetuju ispijanje pića na terasi apartmana, a ne u kafiću.

Nedavno je Verica Spasić iz Vranja navela kako je uspjela proći relativno jeftino iako je poprilično kasno rezervirala putovanje i smještaj u Grčkoj. “Giros je od tri i pol do četiri eura, lubenica 80 centi za kilogram, rajčica je 1,20 eura, koliko su nektarine i breskve. Kruh je od 1,20 do 2,50 eura, a velika pizza margherita je devet eura. U restoranu možete naručiti i porciju kuhanog jela po cijeni od šest do 11,50 eura. Pronašli smo prelijepu marmeladu od breskve za 1,98 eura u tamošnjem marketu. Pakiranje vode od šest boca od litru i pol je od 1,50 do 1,80 eura. Boca vode je 50 centi. Kugla sladoleda je od 1,50 do dva eura”, sve je detaljno opisala.

No, čini se da je prvakinja u uštedama umirovljenica Ljubica. Ona je svojevremeno tvrdila da joj je 10 eura dovoljno za čak 11 dana odmora na moru, piše Kurir. Mnogi i danas prepričavaju njene savjete za štednju na ljetovanju.

“Naravno da je moguće. Prijateljica i ja stavimo po 1o eura u zajednički novčanik i to je dovoljno za 11 dana. Pijemo kavu u stanu, ne jedemo kruh, ne pijemo sokove i druga pića. Kupujemo kiselo mlijeko, povrće i voće, a suhomesnate proizvode nosimo od kuće i s onim što imamo skuhamo nešto na brzinu. Više od deset godina tako i nikad nismo, vjerovali ili ne, potrošile više. Ali, nas dvije smo umirovljenice, a mladi, naravno, imaju veće prohtjeve”, ustvrdila je ona.