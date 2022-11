‘UGOVOR NIJE TREBAO BITI TAJAN!’ Škare Ožbolt o aferi Ina: ‘Vlada imala dovoljno vremena sve ispitati, ali sve se taji’

Autor: I.G.

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt za N1 je komentirala aferu u Ini i potencijalno pokretanje proglašenja ništetnog ugovora s MOL-om.

“Arbitražni sud je praktički izignorirao takvu presudu, sumnjam da bi predsjednik Vrhovnog suda došao i je li to moguće da dođe na saslušanje. Ugovor nije trebao biti tajan, trebao je biti objavljen. Sam ugovor i poništenje ugovora ovisi o tome što piše u njemu. Sve okolnosti ni u presudi nisu do kraja razjašnjene što je sadržaj ugovora. Sanaderova uloga je jasna. Odmah bi rekla da treba poništiti takav ugovor, ali način poništenja tog ugovora prema hrvatskim zakonima se zna kakav treba biti, ali kad se to radi, treba znati što sve stoji unutra.”, rekla je Škare Ožbolt.

Smatra da je Vlada imala dovoljno vremena sve ispitati: “Imali su puno vremena, ali sve se taji. Tolika je magla oko poslovanja, ugovora, načina što se događalo, oko same privatizacije. Sjećam se o jednom dijelu privatizacije Ine raspravljali smo u Saboru oko ponoći kad je bilo možda 15 zastupnika u dvorani. Kome je bilo do rasprave u ponoć? Čim se magla krene čistiti, Vlada traži stručnjake, kupuje se vrijeme i smiruje se javnost.”