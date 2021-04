UGOSTITELJI TRAŽE PRODULJENJE MJERA ‘Zadužujemo se, prodajemo imovinu kako bismo dočekali sezonu’

Autor: S.P.

Nacionalna udruga ugostitelja (NUU) traži produljenje mjera ekonomske pomoći onima koji u pandemiji rade ograničeno.

Pritom drže nedopustivim da se produljenja najavljuju u zadnji čas iz mjeseca u mjesec.

Traže i brza testiranja kao preduvjet za održavanje vjenčanja i koncerata.

“I trinaesti mjesec od početka pandemije, kao i prethodnih dvanaest mjeseci agonije koja je poharala hrvatsko gospodarstvo, a posebice ugostiteljstvo, poslodavci su jednako ostavljeni u neizvjesnoj poslovnoj situaciji. Mjere se najavljuju u posljednji trenutak mjesec za mjesecom, bez unaprijed jasnih kriterija dodjele. Obećan je nastavak za svibanj, a još uvijek nemamo službenog dokumenta za dodjelu fiksnih troškova u travnju i zbog takvog pristupa ionako teška situacija postaje i psihički neizdrživa”, ističu iz NUU-a.

Predsjednica NUU-a Jelena Tabak je rekla da ugostitelji duže od godinu dana posluju s golemim gubitcima, a da je dio sektora zatvoren gotovo 10 mjeseci, objavio je N1.

“Preživjeli smo dva ‘lockdowna’. Plaćamo troškove i kredite. Zadužujemo se, prodajemo imovinu kako bismo dočekali sezonu. Kolege na kontinentu nemaju se čemu nadati. Svaki dan razmišljamo što ćemo s našim ljudima izostanu li ekonomske mjere pomoći. Bez mjera svaka računica pada u vodu i nije moguće preživjeti. Ovo stanje neizvjesnosti i neznanja postalo je neizdrživo, a strah nas je i posljedica ove igre odgađanja sve do trenutka kad državi postane jasno da drugog izlaza nema”, naglasila je Jelena Tabak.

‘Visoko postavljeni pragovi kažnjavaju pojedince’

U NUU-u traže “službenu potvrdu o produljenju ekonomskih mjera pomoći dokle god se posluje pod ograničenjima, i to za očuvanje radnih mjesta i nadoknadu fiksnih troškova uz prilagodbu potrebama tržišta”.

Tabak otkriva da su o produljenju i prilagodbi ekonomskih mjera pomoći potrebama tržišta razgovarali s resornim ministarstvima, vjerujući da će uvažiti prijedloge udruge ugostitelja o spuštanju pragova za ostvarivanje prava na mjere pomoći, jer su trenutni modeli nedostatni.









“Visoko postavljeni pragovi kažnjavaju pojedince koji ih ne mogu zadovoljiti. Moramo shvatiti da će se svaka kuna uložena u mjere ekonomske pomoći višestruko isplatiti kada krenemo s normalnim radom”, rekla je Jelena Tabak.

Dodala je kako su za vjenčanje i slična događanja s više ljudi resornom Ministarstvu i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo predstavili prijedlog NUU-a za sigurno održavanje takvih okupljanja prigodno nazvanog “Safe wedding/Safe event”. To se temelji na testiranju svakog gosta prije ulaska na događanje, izuzev onih koji imaju dokaz o stečenom imunitetu, no za to bi u Hrvatskoj trebalo, kao i u drugim zemljama, omogućiti niže cijene brzih testova.

“Više od tisuću ugostitelja trajno je zatvorilo vrata, a 11 tisuća radnika izgubilo je posao. Na ozbiljnost situacije ukazuju i brojke na razini EU, gdje je promet u turizmu i ugostiteljstvu pao za 50,2 posto, što je rezultiralo s 1,87 milijuna radnih mjesta manje u odnosu na 2019.”, zaključuju iz NUU-a.