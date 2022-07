U ZNAKU MEDIJA, INOVACIJA I TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI! Predstavljen jubilarni 15. Weekend Media Festival

Autor: Dnevno.hr

Organizatori Weekend Media Festivala, najveće regionalne konferencije, danas su u Johann Francku predstavili teme i najistaknutija imena Weekend.15. Okupljanje stručnjaka i entuzijasta iz svijeta medija, komunikacija i poslovnog svijeta donosi mnoštvo sadržaja iz različitih područja kao što su IT, , glazba, mediji i inovacije. Weekend.15 će se održati od 22. do 25. rujna pod sloganom #SAMODOĐI na već svima dobro poznatim prostorima stare Tvornice duhana u Rovinju.

„Aktualni trendovi, inspirativni govornici i opuštena atmosfera koja potiče intenzivno druženje obilježit će i 15. Weekend u Rovinju. Ove godine imamo uistinu raznolike teme koje prate promjene u društvu, tako ćemo govoriti o WEB 3.0, metaversumu, jednorozima budućnosti, TikToku, disrupciji inovacija, ali i kulturi otkazivanja. Željno iščekujemo odličan zajednički provod i stvaranje novih Weekend uspomena jer i zabave sigurno neće nedostajati“, tvrdi Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala i Pepermint agencije.

Za posebnu dozu zanimljivih, edukativnih sadržaja i poučnih izlaganja, među ostalima, pobrinut će se izraelski novinar i publicist Yossi Melman – jedan od najvećih stručnjaka u području špijunaže i međunarodne sigurnosti koji je napisao niz bestsellera o Mossadu i Izraelskoj službi unutarnje sigurnosti Shin Bet. Neka od najpoznatijih Melmanovih književnih djela su: „Every Spy a Prince: The Complete History of Israel’s Intelligence Community“, „Spies Against Armageddon“ i „The Master Terrorist: The True Story of Abu-Nidal“.





Iz digitalnogsvijeta dolazi nam Nikola Dešković, revolucionar koji je prvi uspješno postavio internetsku prodaju automobila u Europi, a Vuk Vuković, jedan od vodećih domaćih makroekonomista govorit će o vrućoj jeseni i recesiji u sljedećoj godini.

Međunarodno prepoznatljiv događaj

„Weekend je postao međunarodno prepoznatljiv događaj, koji predstavlja društvene trendove, analizira našu medijsku i komunikacijsku stvarnost te razotkriva tabue, a još uvijek nije izgubio na svojoj intimnosti ugodnog druženja i networkinga profesionalaca iz Hrvatske i regije u jednoj od najljepših jadranskih destinacija – popularnom Rovinju. I ove godine nas očekuju izvrsni govornici, škakljive teme, noviteti u našim industrijama, plodonosne rasprave i puno dobre zabave. To je zapravo tajni recept tradicionalnog uspjeha Weekenda, koji je nakon pandemije u novom atraktivnijem ruhu“, izjavio je prof. dr. sc. Božo Skoko iz Millenium promocije, agencije partnera organizacije Festivala.

Dobroj posjećenosti 15. po redu Weekend Media Festivala doprinijet će i odličan večernji program, a prvo ime koje su organizatori otkrili je Konstrakta, trenutno najveća regionalna zvijezda.

„Adris je generalni pokrovitelj i domaćin Weekend Media Festivala od prvog izdanja. Uspjeh festivala rezultat je zajedničke vizije, jedinstvenog koncepta i sustavnih napora koji smo ulagali tijekom godina. Adris je u posljednjih petnaestak godina Rovinj preoblikovao u elitnu turističku destinaciju, ali i prepoznatljivu event destinaciju, čemu je svakako pridonio i Weekend koji je, uvijek to volimo istaknuti, naš najveći, najdugovječniji i najiščekivaniji event. Weekend Media Festival je izdržao sve ove godine, a da pritom nije izgubio na relevantnosti, angažiranosti pa i provokativnosti, što očekujemo i od ovogodišnjeg programa“, rekla je Kristina Miljavac iz korporativnih komunikacija Adris grupe.









Cjelokupno događanje upotpunit će Golden Drum festival koji će se ove godine održati u sklopu Weekenda. Ovaj međunarodni kreativni festival svake godine nagrađuje najbolje ideje, najuspješnije kreativne timove te vješte pojedince koji su učinkovito oživjeli inovativne ideje te tako ostavili svoj trag u oglašivačkoj industriji, a ovogodišnja glavna tema festivala je Rebuilding Connection. Brojne zanimljive govornike iz svijeta komunikacija najavila je Mojca Briščik, predsjednica Golden Druma.

Krema kreativne industrije

„Golden Drum kao jedan od najboljih festivala kreativnosti u svijetu na pozornici će predstaviti mnoge međunarodne lidere iz kreativne industrije, ali i šire. Među brojnim cijenjenim profesionalcima koji će nam se pridružiti u Rovinju bit će Fabio Seidl, direktor za globalni kreativni razvoj, Meta, SAD, odgovoran za kampanje diljem svijeta za renomirane brendove kao što su Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger i Quest. Zatim Jason Romeyko, svjetski izvršni kreativni direktor i upravni partner tvrtke Serviceplan International proglašene nezavisnom mrežom godine u Cannesu 2022. S nama će biti i Ghada Wali, osnivačica i kreativna direktorica Wali’s Studio, Egipat – TED globalni govornik, višestruko nagrađivana dizajnerica koja je razvila arapski font koji je izabran kao jedno od 100 najboljih grafičkih dizajnerskih djela na svijetu. Wali je dospjela i na Forbesovu europsku listu 2017. te time postala prva Egipćanka koja se pojavila u kategoriji Umjetnost i imigranti. Osim sjajnih govornika, najbolje kreativne kampanje, agencije i pojedinci koji stoje iza njih bit će nagrađeni tijekom Golden Drum Awards Showa koji se održava 23. rujna. Očekujemo još jedno sjajno izdanje i okupljanje crème de la crème kreativne industrije, ovoga puta u ljupkom primorskom gradiću Rovinju“, istaknula je Mojca Briščik, predsjednica Golden Druma.

Između ostalih važnih događanja na Weekend.15 bit će proglašeni i pobjednici Food Tech start-up natjecanja u organizaciji Infobipa, Maistre i Peperminta, a koje je najavljeno na Weekend Food Festivalu u svibnju. Svi zainteresirani start-upovi još uvijek se mogu prijaviti ovdje .