U ovom restoranu Hrvati jedu kao bogovi, a plaćaju kao sirotinja: ‘Jeftinije nego da spremim doma’

Autor: Milan Dalmacija

Bogata i raznolika kuhinja, ali i orijentiranost prema uslužnim djelatnostima uzrokovale su procvat restorana u Hrvatskoj. Gotovo da nema urbane sredine bez barem jednog restorana, koji često bude i mjesto okupljanja u prigodnim trenucima, ali i mjesto na koje je doći i uživati u hrani.

No, ugostitelji su, prisiljeni poskupljenjem prehrambenih namirnica, znatno podigli svoje cijene. Svakog ljeta u javnosti se pojave fotografije računa iz restorana, pretežno na obali, s ogromnim ciframa. No, nisu svi restorani skupi. Jedna čitateljica otkrila nam je kako u Zagrebu postoji restoran u kojem se cijela obitelj može najesti za manje od 10 eura. Riječ je o restoranu koji se nalazi u zagrebačkoj IKEA-i.

“Jedan petak popodne slučajno smo otišli u Ikeu kupiti neke stvari za dječju sobu i vidjeli da imaju ručak za malo više od dva eura po osobi. Inače, nisam baš jela u njihovom restoranu, samo bih popila kavu, ali za nas troje ovo je bilo samo šest eura, što je bilo jeftinije nego da spremim doma, a još nisam trebala ni prati suđe. Drugi put kad budemo išli u Ikeu, opet ćemo ići u petak, cijena je stvarno dobra. Dođe nas jeftinije nego da smo uzeli nešto u pekari. Da je bliže, išli bismo svaki petak, rekla nam je Zagrepčanka Matea.

Ponuda petkom

Ponuda jela nije takva da ondje postoje specijaliteti za prave gurmane, ali svatko može naći ponešto za sebe po pristupačnim cijenama. Tako povrtne okruglice s kvinojom koštaju svega 2,99 eura. Najskuplja glavna jela su bečki odrezak s pomfritom, “fish and chips” i mini pileći file s pireom od krumpira koji koštaju 4,99 eura.

Naša čitateljica je zapravo imala sreće što se u ovom trgovačkom centru našla petkom. Naime, Švedski restoran, kako mu je ime, svakog će petka sve do 31. kolovoza nuditi nekoliko jela uz 50 posto popusta. Tako je moguće uzeti mesne ili biljne okruglice s povrćem te “fish and chips” po cijenama od 1,74 do 2,19 eura.

Uz to, ovaj restoran nudi doručke, uglavnom klasične kroasane, džem, štrukle ili prženu slaninu s jajima u rasponu od 1,33 do 1,99 eura. Salate koštaju 179, odnosno 2,59 eura, sendviči 2,29 ili 3,29 eura, a deserti od 0,79 do 2,49 eura. Hladna jela su nešto skuplja, marinirani losos sa salatom košta pet eura. U sklopu restorana je i kafić, u kojem je moguće popiti piće ipak po tržišnim cijenama, a moguće je i zasladiti se. Kolači ondje koštaju od 0,79 do 3,50 eura.

Slične cijene samo u Saboru

Ovakva ponuda i cijene podsjetile su nas na restoran u Hrvatskom saboru. Doduše, on je namijenjen samo zastupnicima, službenicima, novinarima i gostima parlamenta, ali cijene su mu itekako konkurentne. Zanimljivo, s uvođenjem eura nisu podigli cijene, već su ih samo pretvorili u eure, što je zbog zaokruživanja na dvije decimale neka jela učinilo jeftinijima.

Tako zaposlenici Sabora glavno jelo plaćaju 2,39 eura, juhu, ali i desert 66 centi, a salate 53 centa. Sendviči koštaju 1,59 eura, a tostevi su nešto jeftiniji – 1,33 eura. Šalica kave dođe svega 46 centi. Političari i novinari, pak, plaćaju nešto više cijene. Za njih glavno jelo košta 3,98 eura, desert 80 centi, kava s mlijekom 60 centi, a čaj 46 centi. Salata za njih košta 66 centi, dok je cijena juhe ista.









U Saboru je osim kave i čaja moguće popiti i sok, koji košta 1,33 eura: Dva decilitra limunade stoje 1,06 eura, a pola litre mineralne vode svega 0,93 centa. Istu količinu piva moguće je dobiti za 1,06 eura. Dva decilitra vina koštaju 1,99 eura, no moguće je dobiti i butelju za 18,58 eura. Žestice, pak, koštaju od 0,80 do 3,98 eura.