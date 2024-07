U ovom europskom odmaralištu za bogate i slavne noćenje u hotelu u prosjeku iznosi 60 eura

Autor: I.J.

Sve se više građana Hrvatske ljetovanje odlučuje provesti u nekim manje skupljim zemljama, gdje mogu dobiti više za svoj novca. Među naprivlačnijim destinacijama je Poljska, odnosno destinacije smještene uz Baltičko more.

Iako Croatia Airlines ima redovite letove za Varšavu, cijene su paprene, pa se hrvatskim građanima željnima odmora u toj baltičkoj zemlji najviše isplati otići do Budimpešte odakle se povratni letovi za Varšavu mogu naći za manje od 100 eura. Od Varšave do Gdanjska možete putovati vlakom, a povratne karte se mogu naći već ta 25 eura.

Jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Poljskoj je bez ikakve sumnje Sopot, grad smješten na Gdanjskom zaljevu između Gdanjska i Gdynije, koji još od 1832. godine privlači posjetitelje željne ljekovitih kupki i spa tretmana.

Nešto za svačiji džep

Danas, Sopot je popularna turistička destinacija zbog svojih pješčanih plaža i najdužeg drvenog mola u Europi. Povijesno, grad je poznat kao “baltički Monako” zbog kompleksa kockarnica koje su nastale uz hotel Sofitel Grand Sopot. Za vrijeme ljetne sezone, mnogi europski bogataši i obitelji više srednje klase biraju upravo Sopot kao mjesto za odmor.









Grad je domaćin Međunarodnog glazbenog festivala, a poznat je po bogatoj ponudi barova, restorana i noćnih klubova.

Što se tiče cijena smještaja, one variraju. U Sopotu ćete naći nešto za svačiji džep, od luksuznih hotela s pet zvjezdica do pristupačnijih opcija, s prosječnom cijenom smještaja od oko 61 euro po noćenju, prema Budget Your Tripu.