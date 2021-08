U OVOJ GODINI S TRŽIŠTA POVUČEN GOTOVO JEDNAK BROJ PROIZVODA KAO U CIJELOJ 2020.! Ministrica Vučković: ‘Naš sustav se sada pokazuje u potpunosti učinkovit!’

Autor: L.B.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u srijedu je izvijestila kako je u ovoj godini s tržišta povučen ukupno 71 proizvod, gotovo kao u cijeloj 2020.

Razlog tome je dobrim dijelom prisutnost nedozvoljenog etilen-oksida u aditivu od gume od rogača, pri čemu se ne očekuju problemi po zdravlje ljudi.

“S obzirom na velik broj povučenih proizvoda koji u sebi sadrže aditiv E410 u kojem je pronađen etilen-oksid, mogu reći da smo do sada ove godine povukli 71 proizvod, od kojih se više od 50 odnosilo na povlačenje i opoziv zbog utvrđivanja prisutnosti aditiva gume od rogača koji sadrži etilen-oksid”, rekla je Vučković uoči užeg kabineta Vlade.

‘Naš sustav se sada pokazuje u potpunosti učinkovit’

Dodala je da ako se usporedi ukupan broj povlačenja proizvoda s onim prošle godine, do sada ih je povučen gotovo jednak broj kao u cijeloj 2020. godini, kada je povučeno 74 proizvoda.

“Želim uvjeriti hrvatsku javnost, što potvrđuju i kontrole međunarodnih tijela i njihovo izvještavanje o našem nacionalnom RASFF sustavu, da se on sada pokazuje u potpunosti učinkovit, s obzirom na pravovremenost reakcija i opoziv, a tu je i provođenje uzbuna kroz europski sustav ranog uzbunjivanja”, izjavila je Vučković, koja je pohvalila rad cjelokupnog nacionalnog veterinarskog sustava.

Druga povlačenja proizvoda odnose se na prisutnost različitih mikroorganizama, neodgovarajuće označavanje alergena te prisutnost stranih tijela, najčešće stakla, dodala je ministrica.

‘Preventivno povlačenje’

Kriza s povlačenjem proizvoda s etilen oksidom započela je krajem 2020. godine, kada je povučeno 12 proizvoda, napomenula je Vučković, naglasivši da je riječ o sastojku koji u Europskoj uniji uopće nije dozvoljen. U raspravama nacionalnih koordinatora za RASFF sustave tijekom lipnja i srpnja odlučeno je da se uopće neće provoditi testiranja, već se proizvodi praktički preventivno povlače.

“Kod ranijih analiza, gdje je prisutnost etilen oksida i stvarno utvrđena kod proizvoda, razina detekcije je bila poprilično niska i u Europi se ne očekuju problemi po zdravlje ljudi”, izvijestila je Vučković, dodajući i da do sada nije bilo prijava zdravstvenih tegoba te da je riječ o najvećem stupnju zaštite.









Na pitanje znači li sve to da su građani godinama jeli etilen-oksid u proizvodima, Vučković je rekla da to ne može nitko potvrditi, već da je on pronađen u aditivu od gume od rogača porijeklom iz Turske, što ne znači da ga svi aditivi te vrste sadrže.

Međutim, pojasnila je Vučković, preventivno se sve povlači i opoziva, a preventivna povlačenja provode i subjekti u poslovanju s hranom, jer žele sačuvati ugled na tržištu.