U NJEGOVOM MANDATU ZAMRAČENI SU MILIJUNI! Ovo je direktor koji odlučuje o vašoj sudbini

Autor: Iva Međugorac

Novim predsjednikom Upravnog vijeća HERA-e, odnosno Hrvatske energetske regulatorne agencije nakon provedenog natječaja imenovan je diplomirani ekonomist Danijel Žamboki. Široj javnosti poznat je i kao nekadašnji predsjednik Nadzornog odbora Karlovačke banke, koji je preuzeo funkciju donedavnog šefa HERA-e Tomislava Jurekovića. Gotovo u isto vrijeme na zagrebačkom Županijskom sudu održano je ročište upravo u predmetu Karlovačka banka gdje je radi izmjene sudskog vijeća suđenje krenulo ispočetka

Radi se o optužnicima koji su zbog trogodišnjeg sudskog zastoja ponovno sjeli na optuženičku klupu na Županijskom sudu u Zagrebu, a poznato je da se u tom kontekstu spominjala skoro cijela obitelj Šola, točnije Marija Šola kao savjetnica u Karlovačkoj banci, a zatim i njezin sin Sandi Šola, kao predsjednik Uprave Karlovačke banke te njeni sinovi Petar i Tomislav. Uz njih, optužnica Uskoka obuhvatila je doktora Josipa Paladina, kao člana NO Karlovačke banke te članicu Uprave Marijanu Rešković, ali i Luku Miličića, Dragu Brekala i Josipa Kovača, ali i tri tvrtke: Vendita, Opatovina projekt i Clarus primus protiv koje je u međuvremenu sudski postupak obustavljen.

Od ranije je poznato da Uskok sve optužene tereti za niz gospodarskih malverzacija koje su prema njihovim tezama počinjene u periodu od 2007. do 2013. godine. Prema optužnici podignutoj 2014. godine Uskok protagoniste ove afere tereti za korištenje sredstava Karlovačke banke kojima se financiralo poslovanje raznih privatnih tvrtki u koje je Banka plasirala preko 280 milijuna kuna zajmova, dok je obitelj Šola s ostalim optuženicima u tom procesu stekla nezakonitu zaradu od oko sto milijuna kuna.

Na meti Uskoka

U vrijeme dok se u Karlovačkoj banci prema tezama Uskoka odigrava kriminal enormnih razmjera Žamboki je u toj banci imao funkciju člana, a jedno vrijeme i funkciju predsjednika Nadzornog odbora. Drugim riječima, u vrijeme dok je on nadzirao poslovanje banke iz nje je prema Uskoku zamračena pozamašna svota, i baš zato nezadovoljni djelatnici HERA-e koji su nam se obratili postavljaju pitanje na koji će način Žamboki predsjedati Upravnim vijećem regulatorne agencije, koja uz ostalo nadzire hrvatsko energetsko tržište, te rukovoditi HERA-om koja će ubuduće umjesto Vlade određivati cijenu energenata u Hrvatskoj, osobito u okolnostima operativnog uključivanja RH u gradnju novog reaktora Krško II ili budućeg nuklearnog reaktora Paks II.

I dok djelatnici postavljaju pitanja, u političkim kuloarima se Žambokija opisuje kao stručnjaka iz područja energetike. No izgleda da je dotični i stručnjak za politiku jer je u njoj promijenio dvije stranke pa je tako iz HSS-a prešao u HDZ. Žambakovi novi kolege tvrde i kako on nema pretjeranog doticaja s energetskim sektorom, jer je najveći dio karijere proveo u Fondu za regionalni razvoj. No s druge strane, treba napomenuti kako je on na čelu HERA-e već bio u periodu od 2010. do 2013. godine., a u zadnje vrijeme radio je i u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te na poziciji ravnatelja Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Što očekuju od Žambokija i kako gledaju na njegov nadzor Karlovačke banke upitali smo i u HERA-i čiji odgovor objavljujemo po dospijeću.