U NEČEMU SMO IPAK DOBRI: Od 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki srednje Europe čak je sedam hrvatskih, evo koje su tu

Autor: Dnevno.hr

Na ovogodišnjem Deloitteovom natječaju 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki srednje Europe plasiralo se čak sedam hrvatskih.

Od toga su četiri tvrtke ušle u glavnu kategoriju 50 najbrže rastućih i njih tri u kategoriju Zvijezde najvećeg rasta. Tri su tvrtke predstavljene u kategoriji Zvijezde pozitivnog utjecaja.

U glavnoj kategoriji je tvrtka Three of them na 19. mjestu s rastom od 1011 posto. Nakon nje je tvrtka Flow and Form koja se smjestila na 32. mjestu s 726 posto. Nju u stopu slijedi Async Lab na 33. mjestu uz rast od 725 posto, a Reactor Studio 37. sa 684 posto.

Na listu su se skoro plasirale tri hrvatske tvrtke koje se nalaze na mjestima 52,53 i 54. Bazzar.hr je na 52. mjestu s rastom od 541 posto), Udonis na 53. mjestu s 536 posto i Newton Technologies Adria na 54. mjestu s 529 posto rasta.

Kod Zvijezda najvećeg rasta Brightdock je na 4. mjestu s rastom od čak 2010 posto, HiveTech Ltd. na 12. mjestu s 786 posto te CircuitMess na 24. mjestu s rastom od 203 posto.

U kategoriji Zvijezde pozitivnog utjecaja, koja je pokrenuta prošle godine, predstavljeni su Q, Nanobit i Speck.

Natko Sertić iz Deloittea kaže da je fantastično vidjeti toliko izvanrednih mladih tvrtki iz Hrvatske kako otvaraju nove horizonte i nove mogućnosti na toliko različitih načina, a ulazak na Fast 50 listu je potvrda da su se odlučili za dobru politiku razvoja.