U Kumrovcu su se okupili zagorski gospodarstvenici: Ključ budućnosti poslovanja su usmjeravanje prema samostalnosti i kružnom gospodarstvu

Autor: M.D.

Kumrovec, točnije Vila Zelenjak, smještena u samom srcu Zagorja, bila je mjesto radnje koja je okupila priznate poduzetničke stručnjake te polučila brojne vrijedne zaključke za trenutnu situaciju u gospodarstvu, ekologiji i dobrosusjedskim odnosima. Pod nazivom ‘Aktualni gospodarski izazovi – rješenja i pogranične prilike’ zbio se međunarodni susret gospodarstvenika, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore KrapinaSLO CRO Poslovnog kluba te udruge ‘Skup za Zagorje – Poslovni klub’.

Da je u zadnje dvije godine održavanje poslovanja u bilo kojoj sferi djelovanja bio itekakav uspjeh, svima je poznato. Pandemija koronavirusa iznenadila je cijeli svijet i nametnula svoja pravila te pokazala kako ništa nije sigurno te da znanja i vještine svakodnevno trebaju brusiti i oni oni najbolji. I taman kada su mnogi mislili da je neprilikama kraj, gotovo pa u našem susjedstvu zabjesnio je rat. Sukob u Ukrajini poduzetnicima je podigao ljestvicu održivosti itekako visoko; poskupjeli su resursi, sirovine su postale znatno nedostupnije nego inače, rokovi iskoruka nesigurni, radna snaga sve manje i teže dostupna. Iako je Hrvatska gospodarska komora utjecala na mjere donesene u veljači te dodatno zagovara formiranje dodatnih paketa za velike i male poduzetnike, ono što je poduzetnicima također izrazito važno u trenutnoj, ali i za sve buduće krizne situacije, vrlo se glasno čulo u Kumrovcu.

Okretanje prema sebi, samoodrživost, vlasitita proizvodnja i dobrosusjedski odnosi ključ su prevladavanja izazovnih vremena, zaključili su poduzetnici.

‘Vlada treba reagirati danas i odmah’

Josip Grilec, predsjednik HGK, Županijske komore Krapina, izvukao je najvažnije zaključke koja su poduzetnici, ali i vlade država, trebale naučiti iz ovih kriznih i nesigurnih vremena.

‘Glavna stvar za svakog poduzetnika je da u svakoj situaciji odlučuje brzo i ispravno, brine da ima sve bitne informacije koje utječu na posao i da odlučuju danas, ne sutra. Danas i sada i odmah’, zaključio je Grilec te uputio i dodatne poruke usmjerene prema Vladi. ‘Kada vidite Vladu i poslodavca, tu nema velike razlike, Vlada čitavo tako treba odlučivati danas i odmah. Vlada cijelo vrijeme treba skupljati informacije , pažljivo njima baratati i iz mora izvući ono najvažnije, napraviti nova rješenja i odmah odlučivati. Jer, svaka odluka nakon proteka nekog roka je bespredmetna. Naprosto, kada prođe ključno vrijeme, donošenje odluke nema smisla’, tvrdi. Osvrnuo se i na dobrosusjedske odnose te naglasio važnost održavanja dobrih odnosa sa Slovenijom. ‘Teško je živjeti bilo gdje, pa i u najmanjem selu , ili u najmanjoj zgradi, ako nemate dobrosusjedske odnose. Ako imate dobre odnose sa susjedima, ako imate dobro riješene odnose u obitelji, onda imate sve riješeno! Onda je teško da vas nešto može iznenaditi. A ako to nemate riješeno, onda vam je sve iznenađenje’, zaključio je.

Slovenci su brži od nas

Problemi, a i rješenja, vrlo su slična i kod susjeda Slovenaca. U ime slovenskih poduzetnika svoje je glas dao Jože Smole, iz Udruženih poslodavaca Slovenije. Napomenuo je da usprkos istim problemima, veliki plus susjedne nam Slovenije jest u činjenici da je njihova Vlada odreagirala ipak nešto brže od naše. ‘Teško je dati ocjenu cijelog gospodarstva, budući da je kriza zadesila različite tvrtke na različit način. Poduzeća koja u svojoj proizvodnji imaju velik dio energije, u puno su većem problemu od ostalih. No, kada se taj problem raširi na sirovine, onda se vidi da su svi u problemu. Kako to riješiti, glavno je pitanje, na koje ne postoji univerzalni recept, i ne može se predvidjeti kraj’, zaključio je Smole, koji je zajedno s Marijom Šćulac Domac, direktoricom Sektora za industriju i održivi razvoj Hrvatske gospodarske komore, bio panelist na konferenciji.

‘Gdje crpimo ideje o poskupljenju?’





Bitne smjernice koje ne smijemo ignorirati, istakao je Grilec te naglasio što je to što pokreće društvo, gospodarstvo i ekonomije ali i ono što ih koči.

‘Moramo biti zajedno, zajedno biti bolji i uspješniji. Nije važno da pojedinac iskoči, već da većina ima dovoljno interesa i zajedničke suradnje da bi svima bilo dobro. Radna snaga je problem već šest godina, o radnoj snazi ovise i javni radovi. Veliki dio projekata, ako hoćete i obnova u Banovini i Zagrebu, neće biti realiziran samo zbog radne snage koje za toliki obim posla, u tako kratkom vremenu, Hrvatska nema. Stoga je tu potrebno i osmišljavanje i provođenje ciljane imigracijske politike kako bi se popunila radna mjesta koja više ne mogu dovoljno platiti domaću radnu snagu, a upravo je to slučaj i s građevinom.. Što se pak tiče poskupljenja energenata, situacija nas svakako potiče da se maksimalno oslanjamo na vlastite resurse, a pritom najviše mislim na obnovljive izvore energije. Imamo više od 50 posto vlastitih izvora koji su obnovljivi, dakle voda, vjetroelektrane i solarni paneli, a i nuklearna elektrana Krško je na ovom području. Tu je, vjerujem, dio rješenja koja nam mogu ublažiti situaciju s rastom cijena energenata na dugoročnoj razini.

Da je došlo vrijeme da se situacija ustabili i da se zaustavi kaos na svim frontovima, misli i Tihomir Premužak, predsjednik Uprave Vetreopack Straže. ‘Nadam se da će, nakon ovog kaosa u Ukrajini, nakon kaosa zbog koronakrize, doći kraj globalizacijskom kaosu i da ćemo se, konačno, više okrenuti sebi, svojim susjedima i bližim tržištima, a ne izvoziti u Južnu Ameriku, Zanzibar i tako dalje. Upravo taj skup gdje hrvatski i slovenski kolege razgovaraju je vrlo važan i to je platforma odnosa koji se moraju potencirati ‘, tvrdi Premužak.









Rješenja, a ne samo problemi

Završnu riječ u ime ogranizatora dao je Saša Muminović, član Uprave AquafilCRO-a. Naglasio je kako mu je drago da se potenciraju regionalna druženja poduzetnika Slovenije i Hrvatske, no rekao je kako bi bio više zadovoljan da se priča o rješenjima, a ne o problemima.

‘Rješenja teško da možemo identificirati. Ovdje se više radi o promišljanju i razmjeni ideja o tome što nas sve čeka, te o mogućim pravcima djelovanja. Čuli smo različita mišljenja koja su možda dijametralno suprotna od toga da su mjere Vlade potrebne sutra, pa do toga da se nije dobro navikavati na mjere, jer ne možemo živjeti od mjera, nego od normalnog poslovanja. Možda zvuči kontradiktorno, ali to je naša realnost i budućnost’, zaključio je Muminović i tako umjesto problema zaključio što je formula kojom će se ubuduće doskočiti svim vrstama izazovima.