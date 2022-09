U KRIŽEVCIMA 2.500 GRAĐANA OSTAJE BEZ OPSKRBLJIVAČA PLINOM! Tajnik tješi građane: ‘Nema mjesta za paniku’

Autor: Dnevno.hr

Sve je više opskrbljivača plinom koji zbog visokih nabavnih cijena odustaju od tog posla. Građani se sada vraćaju opskrbljivačima u obvezi javne usluge, koji nude zajamčene cijene do prvog travnja iduće godine iako su i oni u problemima. Osobito se to odnosi na Gradsku plinaru Zagreb Opskrba, koja se obvezala da će osigurati opskrbu kućanstava na čak 13 distribucijskih područja. A sada ne želi primiti nove potrošače koji bi se vratili na javnu uslugu opskrbe plinom.

U Križevcima dvije i pol tisuće kućanstava ostaje bez dosadašnjeg opskrbljivača. Tvrtka Radnik s njima raskida ugovore.

“U ovim sadašnjim tržišnim uvjetima, kada je nabavna cijena 10 puta veća, mislim nemate nikakve ekonomske logike ponuditi nekome cijenu kad znate da ipak veliki igrači ne tržištu plina mogu ponuditi nešto povoljnije cijene. Potrošači ne mogu ostati bez plina i nema nikakvog razloga za paniku”, rekao je Darko Jambreković, tajnik Uprave Radnik d.d. za HRT.





A te povoljnije cijene sada nude jedino javni opskrbljivači. I to samo zato što moraju imati zajamčenu cijenu do 1. travnja. Na tom području to je Gradska plinara Zagreb Opskrba, kojoj građani trebaju poslati zahtjev za prelazak.

Od opskrbe plinom odustaje i Plin Vrbovec.

“Zakon nalaže Gradskoj plinari Zagreb da preuzme 3.300 kućanstava s područja našeg grada, mogu još reći da smo se mi obratili i HERI prošli tjedan”, rekao je Denis Kralj, gradonačelnik Vrbovca.

Zagrebačkoj plinari bi se tako moglo vratiti čak 70.000 potrošača koji su dosad bili na tržišnom modelu. Njih 10.000 već je predalo zahtjev. No GPZO obustavio je prihvat novih potrošača.

“Gradska plinara Zagreb Opskrba trenutno ne može primati nove kupce iz kategorije javna usluga kućanstvo.”, priopćila je Gradska plinara Zagreb Opskrba.

“Ovo bi značilo stečaj GPZO-a, a onda bi došlo tisuće tisuća kućanstava koje GPZO opskrbljuje, znači ne smije se dogoditi niti jedan niti drugi scenarij”, rekao je Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik.