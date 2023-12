U hotelu u centru mjesec dana platili samo 210 eura: Što će biti sa popularnom uslugom

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Hotel Slavija u Beogradu ove godine slavi 60. rođendan, a osim po svojoj odličnoj lokaciji među gostima je postao popularan kao jedini hotel u kojem ste mogli živjeti jeftinije nego da ste iznajmili stan.

Naime, hotel je još 2008. godine počeo izdavati oko 300 soba na mjesečnoj bazi. Osim lokacije u centru grada, stanare je privukla i cijena koja je bila nekoliko puta niža od stanova u Beogradu. Osim toga, gosti, odnosno stanari, nisu imali dodatne troškove za plaćanje računa i u cijenu sobe su besplatno bile uključene i higijenske potrepštine. Osim toga, hotelski restoran je gostima nudio nešto povoljnije cijene.





Najam sobe od 20 kvadrata

Prije epidemije korone, soba u ovom hotelu koštala je 24.600 dinara (210 eura) bez obroka. Kasnije, kada su stanarine počele enormno rasti, poskupio je i ovaj hotel, pa je mjesečni najam jednokrevetne sobe iznosio 400 eura, dok je dvokrevetna koštala gotovo 500. Tko je htio, mogao je ovaj trošak podijeliti s cimerom.

U tu cijenu uključen je najam sobe od 20 kvadrata, režije, osiguranje, čišćenje i promjena posteljine jednom tjedno, a sobe imaju i pristup internetu koji gosti ne moraju posebno platiti. U slučaju kvara tu su bili majstori koji odmah reagiraju. Nije ni čudo da je ovaj hotel godinama bio vrlo tražen i za njega je postojala lista čekanja. Danas se postavlja pitanje hoće li ova opcija usluge i dalje biti dostupna u hotelu?

Hotel s 4 zvjezdice

Izgleda da je to malo vjerojatno. Kako kaže potencijalni novi vlasnik, vrijeme je da “Slavija” dobije novo ruho. Naime, Slavija bi uskoro trebala dobiti novog vlasnika nakon što je obiteljska tvrtka Matijević jedina dostavila ponudu za kupnju hotela Slavija i pratećih objekata. Govoreći o daljnjim planovima, ističe da su jako zainteresirani za što brži početak radova u hotelu.

“Sigurno je da će hotel ostati. Prvi plan, kada prođu procedure, odnosno kada ministarstvo odobri prodaju, i ako dođe do transakcije, to će ostati poslovna zgrada, odnosno hotel. Prvo što planiramo na redu je mali hotel, odnosno “Slavija Lux” koji se najbrže može dovesti na razinu minimalno 4 zvjezdice, a za drugi, veći, plan je da se do 2027. obavi potpuna rekonstrukcija i ovaj simbol Beograda dobije potpuno novo ruho”, otkrio je detalje planova Matijević za Blic.



