U Bosni se sprema nešto što bi uskoro mogli osjetiti i Hrvati: Neće biti nimalo ugodno

Autor: M.D.

Dok se u Hrvatskoj još uvijek raspravlja o tome treba li uvoditi porez na nekretnine ili pronaći drugačiji model aktivacije tržišta pritisnutog niskom ponudom i visokim cijenama, u Bosni i Hercegovini su nakon puno kraće rasprave odlučili povući konkretne poteze.

Za razliku od Hrvatske, gdje se prema očitavanju električnih brojila procjenjuje da je prazno oko 600.000 nekretnina, ranija istraživanja su u susjednoj zemlji pokazala kako je praznih kuća i stanova oko 60.000, što je, primjerice, tek nešto više od broja praznih stanova u Zagrebu. No, s iseljavanjem u inozemstvo, upozoravaju stručnjaci taj je broj možda i veći.

Stoga su na korak do uvođenja poreza na prazne nekretnine. Prvi koji bi to trebao učiniti je Kanton Sarajevo. Tamošnja je Vlada već angažirala UNDP i vanjske stručnjake da predlože zakonsko rješenje od kojeg bi zajednica imala višestruke koristi.

Plemeniti cilj

“Procijenili smo da je veliki broj nekretnina u KS prazan, da imamo balon cijena koje nisu realne i cilj nam je urediti tržište u tom segmentu, ‘otkočiti’ te nekretnine, malo im spustiti cijene, ali i motivirati i angažirati vlasnike stanova i poslovnih prostora da ih kroz najam stave u promet. Veći broj stanova i poslovnih prostora na tržištu doveo bi do pada cijena najma, a možda i potaknuo građane KS-a i sve druge investitore da kupuju nekretnine u Sarajevu”, rekao je za Forbes BiH premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk.

Kako BiH nema centralizirani popis stanovništva, teško je procijeniti koliko zapravo postoji praznih nekretnina, jer svaka općina provodi popise po vlastitim metodologijama. Ipak, centralizacijom bi se trebao dobiti kakav-takav okviran broj stambenih i poslovnih nekretnina. Premijer Uk kaže da su prihodi od poreza tek treći ili četvrti cilj po važnosti.

“Taj se porez neće primjenjivati ​​na stambene nekretnine, nego na dodatne nekretnine gdje ljudi imaju tri, četiri, pet, deset stanova i poslovne prostore koji nisu u prometu”, kaže on i dodaje da bi se sredstva prikupljena porezom usmjerila izravno u izgradnju stanova za kategorije građana koje ne mogu priuštiti kupnju ili najam nekretnine.

Stopa poreza još nije utvrđena

Stopa poreza još nije utvrđena, iako se šuška kako bi on mogao biti uveden već sljedeće godine. “Nismo došli do te faze, trenutno smo fokusirani na utvrđivanje broja nekretnina, kako bismo znali koje su opasnosti i izazovi donošenja ovog zakona. Nakon toga će se utvrditi postotak poreza, kao i stavke koje se odnose na oslobađanje od oporezivanja, kao što su, primjerice, kategorije prognanika i drugo”, rekao je Uk i otkrio što će biti s praznim nekretninama u vlasništvu države.

"Porez se neće odnositi na vlasnike vojne imovine, koja je trenutno predmet političkog i pravnog spora na razini BiH. Ne možete nikoga oporezivati ​​dok nemate konačnog vlasnika te nekretnine", objasnio je i dodao da se nada da će radna skupina do kraja ljeta završiti svoj dio posla i Vladi ponuditi detaljan zakonski okvir.









Financijski analitičar Dino Osmanbegović podsjetio je da je okvirna procjena broja praznih nekretnina u Hrvatskoj rađena temeljem brojila za električnu energiju. No, on tvrdi da je riječ o puno kompleksnijem pitanju kojeg ne treba shvatiti olako prije uvođenja poreza.

Porez bi potaknuo njihovu prodaju ili najam

Dijana Sawalha iz jedne banjalučke agencije za nekretnine, pak, kaže da bi se uvođenjem poreza na nekretnine potaknula njihova prodaja ili najam, što bi dovelo do smanjenja pritiska cijena na tržištu. To je nešto o čemu raspravljaju i domaći političari, iznova najavljujući stambenu strategiju koja je trebala biti predstavljena još u ožujku, ali od nje do danas nema ništa.

“Uvođenjem poreza na neiskorištene stambene zgrade trebalo bi potaknuti njihov najam ili prodaju, čime bi se smanjio broj praznih zgrada na tržištu, kao i pritisak na cijene nekretnina, stvorile stimulativne mjere za vlasnike nekretnina koji svoje nekretnine daju u najam, kao što su porezne olakšice ili čak subvencije za stambene jedinice, smanjenje troškova njihovog održavanja i povećanje njihove tržišne vrijednosti i atraktivnosti, zatim reguliranje ulaganja u nekretnine, postavljanje ograničenja ili posebnih uvjeta za investitore kako bi se spriječile špekulativne kupnje i gradnja nekretnine bez stvarne potrebe na tržištu”, zaključuje Sawalha.