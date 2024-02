U BiH gradiću navodno ima više milijunaša nego u Berlinu: Evo što kažu mještani

Autor: Dnevno.hr

Nakon godina ekonomske stagnacije zemlje bivše Jugoslavije doživljavaju ekonomski rast. Iako se on ponajprije temelji na dotacijama Europske unije i međunarodnih partnera, sve je više i privatnih investicija. Slovenija i Hrvatska prednjače u gotovo svim ekonomskim pokazateljima, poglavito stoga jer su u Europskoj uniji, u Srbiji je već nekoliko godina prisutan graditeljski “boom” financiran poglavito zajmovima iz Kine. No, u Bosni i Hercegovini se nalaze gradovi s najviše milijunaša.

Kako je rekao predsjednik Upravnog odbora Fondacije poduzetnika u BiH, Samir Vildić, u Živinicama, malom gradiću 140 kilometara sjeverno od Sarajeva, živi čak 150 milijunaša. Dodao je i da u Kaknju živi čak 40 ljudi s više od milijun konvertibilnih maraka imovine. Prema njegovim riječima, Živinice imaju više milijunaša od Berlina, odnosno imaju ih jednako kao Köln.

“Komentari privrednika iz Živinica bili su da je u Živinicama mnogo više milijunaša od ove brojke i mi znamo da je to tako. Bilo bi jako zanimljivo ovo istraživanje napraviti za Srebrenik, Gradačac, Tuzlu, Sarajevo, Banju Luku, Zenicu, Bijeljinu ili Tešanj”, rekao je Vildić za BiznisInfo.

Skretanje pozornosti

Vildić je istaknuo da ovime želi skrenuti pozornost javnosti na to da postoji ogroman kapital koji je spreman za investiranje. S obzirom na to da ova teza zvuči nevjerojatno, novinari BiznisInfa odlučili su provjeriti ima li u njoj istine. Da bi to zaista moglo biti tako, sugeriraju i podaci iz popisa stanovništva. Živinice su 2013. godine imale 57.765 stanovnika, što je 5,4 posto više nego 1991. godine. Iako ne postoje službeni podaci, procjene govore kako sad u tom gradu živi oko 70.000 ljudi.

Nešto je, dakle, privuklo ljude u taj grad. Možda je riječ o otvorenosti prema poduzetništvu, što je naglasio i gradonačelnik Živinica, Began Muhić. On je potvrdio da nema službenih podataka o broju milijunaša u svom gradu, ali kaže da procjene govore o 150 osoba.

“To nas ne obeshrabruje da nastavimo u pozitivnom trendu. Svjesni smo novih izazova i novih problema koje moramo efikasno rješavati u narednom periodu. Poslodavci, privrednici i građani su svjesni da gradska uprava i administracija postoje zbog njih i da smo na određeni način njihov servis”, rekao je Muhić.

Poticanje poduzetništva

U Živinicama je već nekoliko godina moguće otvoriti obrt u roku od dva sata. Tri dana se čeka za urbanističku i građevinsku suglasnost. Industrijska zona Ciljuge 2 broji sve više domaćih i stranih tvrtki. Najveći ulagači dolaze iz Austrije i Njemačke. Porezni podaci pokazuju da čak 110 tvrtki u Živinicama ima godišnji prihod od najmanje milijun konvertibilnih maraka (512.820,51 eura), a otprilike toliko ih ima i jednaku vrijednosti.

Naravno, tvrtke ne moraju imati veliki promet da bi vrijedile više od milijun maraka, ali i ne moraju toliko vrijediti da bi imale sedmeroznamenkasti prihod. Vrijednost tvrtke ogleda se u više faktora, od profitabilnosti, dugova, imovine i drugih stavki. Uz to, neke tvrtke iz Živinica imaju više vlasnika, što znači da ih vodi potencijalno i više milijunaša.









“Prošle godine smo imali više od 1,1 milijarde maraka ostvarenih prihoda i blizu 100 milijuna maraka ostvarene dobiti. Negdje oko 30 posto su strane investicije, a preostalih 70 su domaći poslodavci”, objasnio je Muhić i dodao da je vrijednost izvoza proizvoda iz Živinica u prošloj godini iznosila više od 380 milijuna maraka, a da je 10 godina ranije bila 38,5 milijuna maraka.

Dakle, nije nemoguće da u Živinicama ima milijunaša, ali koliko točno – ostaje nepoznanica. Muhić je najavio da u sljedećem razdoblju razmišlja o metodama kojima će povećati proizvodne kapacitete, a najavio je i izgradnju jedne velike elektrane, kako bi do 2026. godine ostvario colj energetske neovisnosti i uvođenja dekarbonizacije u Živinicama.