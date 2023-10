Tvrtka čije su proizvode Hrvati obožavali tone: Preko 10 tisuća radnika ostaje bez posla

Mnogi Hrvati i danas se sjećaju Nokijinog modela mobitela 3310. Baterija mu je trajala vječno, a legenda kaže da je bila toliko čvrsta da bi preživjela i pad sa zgrade. Bio je to hit mobilni uređaj, a Nokia je početkom 21. stoljeća bila broj jedan kada su u pitanju mobiteli. Pogotovo nakon legendarnog Matrix mobitela.

Zbog svega toga teško je zamisliti kako je ta korporacija uspjela zapasti u probleme. A posljednja vijest kaže kako su iz Nokije u četvrtak objavili planove za za otpuštanje između 9 i 14 tisuća zaposlenika kako bi ‘smanjili troškove i povećali operativnu učinkovitost’.

Cilj je, navode, smanjiti svoju osnovnu troškovnu osnovu do 2023. bruto za iznos između 800 milijuna eura i 1,2 milijarde eura do kraja 2026. Time će se trenutni broj zaposlenih smanjiti s 86.000 na između 72.000 i 77.000.

Značajno otpuštanje dolazi nakon što je Nokia izvijestila da je neto prodaja u trećem kvartalu pala za 20 posto na godišnjoj razini, dosegnuvši 4,98 milijardi eura. Dobit u tom razdoblju smanjena je za 69 posto na godišnjoj razini, na 133 milijuna eura.

Nokia, jedan od najvećih svjetskih proizvođača telekomunikacijske opreme, suočava se s izazovima zbog usporavanja globalne ekonomije i smanjenja ulaganja u infrastrukturu mobilnih operatera, što je dovelo do odluke o otpuštanju zaposlenika.

