Turistima prekipjelo, ne vraćaju se u Hrvatsku: ‘Nakon 18 godina ovo je kap koja je prelila čašu’

Autor: M.P.

Jedna je turistkinja stigla u Hrvatsku i prema vlastitom priznanju, ostala je šokirana cijenama u poznatom turističkom biseru. “4,50 eura za Colu od 0,25 ili 4 eura za 200 ml vode uz hranu? Najjeftinija salata košta 14 eura, a pileća prsa na žaru minimalno 16 eura. Proveli smo mjesec dana u Apuliji i Siciliji, mislili smo da je tamo skupo.

No, uspoređujući cijenu i kvalitetu ovdje, Italija se čini isplativom, čak i jeftinijom. Aperol Spritz za 9,50 eura je skuplji nego u Italiji i Njemačkoj. Zašto? Je li to samo zbog želje za isisavanjem novca od turista ili je Hrvatska postala destinacija samo za bogate?”, napisala je na Redditu.

Dodala je da se cijene odnose na naselje Mlini, koje se nalazi desetak kilometara od grada Dubrovnika. Također je zamolila za savjete oko jeftinijih mjesta u tom gradu. Otkrila je i da dolazi iz Poljske, no napominje da joj se šok zbog cijena nekad dogodi i u vlastitoj domovini. “Kada odem na obalu ili u planine, čini mi se da si samo njemački turisti mogu priuštiti odmor tamo”.

Neki turisti priznali: Nakon 18 godina se više ne vraćamo u Hrvatsku

“Zamislite kako je tek živjeti ovdje s tim cijenama”, poručuju joj u komentarima. Drugi joj kažu da se takve ekstremne cifre mogu naći na svim turističkim hot spotovima i priznaju da su našu obalu prekrižili. Za njih su cijene kap koja je prelila čašu. “Nakon 18 uzastopnih godina koje smo proveli ljetujući u Hrvatskoj, nećemo se više vraćati. Preskupo je. Možete na odmor u Italiju, Grčku ili Španjolsku i dobit ćete bolju uslugu s boljom infrastrukturom. Više nikome ne bismo preporučili odmor u Hrvatskoj”.

Na to se opet javila Poljakinja koja je i otvorila temu svog boravka u Dubrovniku. “Prvi sam put u Hrvatskoj nakon što smo proteklih godina bili u Grčkoj i Italiji. Imate pravo oko usluge i infrastrukture. Raspitujem se za Dubrovnik jer smo samo kratko tamo stali prije no što smo otišle u naselje Mlini koje je, zasad, veliko razočaranje. To su mi mjesto predložili jer je opuštenije od Dubrovnika, s prirodnim plažama. Zasad su plaže jako ‘turističke’ i teško je doći do mora. Shvatila sam i da put do Dubrovnika nije tako jednostavan kako svi tvrde. Taksi izgleda kao nužnost, a ne opcija. Prvo dojam nam je veliko razočaranje”, priznala je iskreno.

Jedna je turistkinja ispričala svoje iskustvo kada je jednom prilikom sjela na kavu i shvatila da je iznos onog što su naručili bio manji nego na cjeniku. “Mislimo da imaju druge cijene za lokalce”. Napominje i da uvijek ima ljudi koji žele izvući maksimalnu korist od sezone na popularnim destinacijama. “No, ne bih rekla da je tako svugdje u Hrvatskoj, na obali su cijene malo napuhane, u Dubrovniku čak ekstremno”.

‘Hrvatska je sigurnija od Španjolske, Italije i Grčke’

Javio se i jedan Hrvat koji je ranije živio u Dubrovniku. Podijelio je par korisnih savjeta. “U restoranima koji nisu u staroj jezgri možete naći dnevnu ponudu s povoljnijim cijenama za ručak. Živio sam tamo prije dvije godine i ručak je bio u prosjeku od šest do devet eura. Danas je to vjerojatno malo više”. Preporučio je par restorana pa dodao da se svakako dobro udaljiti iz strogog centra ako je cilj proći jeftinije. “Uživajte u boravku, Dubrovnik je jako lijep”.









Neki u komentarima se ne slažu da bi Hrvatsku ubuduće trebalo izbjegavati. Slažu se da je skupo, no ističu brojne prednosti Hrvatske kao turističke destinacije. “Sigurnije je nego u sve tri zemlje koje ste nabrojali. Što je bolje? Džepari u Španjolskoj ili Grčka s osrednjom uslugom i lošim znanjem stranih jezika? I onda je tu Hrvatska, skupa, ali sigurna. Ljudi ovdje govore strane jezike, usluga je uglavnom dobra, plaže su čiste, nema straha od džepara ili da vam netko ošteti auto dok glumi nesreću. Smatram ironičnim da se nijedan Nijemac ne žali zbog cijena u restoranima u Bavarskoj ili na skijalištima u Austriji”.