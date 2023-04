TURISTI PISALI NAJGORA ISKUSTVA S ODMORA, JEDNO JE IZ HRVATSKE! Jeziva priča potresene majke: ‘Počela sam vrištati’

Autor: I.G.

Prema nedavnom izvješću objavljenom na Bored Pandi, putovanje u druge zemlje može se pretvoriti u neugodno iskustvo koje nikada ne biste htjeli ponoviti. 35 putnika koji su svoje priče podijelili na Redditu izvještavaju o zastrašujućim iskustvima koje su doživjeli u različitim dijelovima svijeta. Među tim pričama, jedna je bila iz Hrvatske.

Jedan je momak doživio neugodnu scenu u jeftinom hostelu na Tajlandu. Osoblje hostela ga je usred noći probudilo i premjestilo na drugi kat jer je greškom dobio sobu u kojoj su pokušavali riješiti problem stjenica kemijskim sredstvima.

Uvukli ju u kombi

Drugog putnika su pak pokušali oteti kada su ga trojica muškaraca pokušala izgurati iz vlaka za Atenu. Nadalje, djevojka koja je posjetila Maroko također je imala slično iskustvo, a kako je kasnije saznala, otmičari su je namjeravali prodati ju kao bijelo roblje.





Na Tajlandu su prijatelji jedne putnice bili pod pritiskom kada su ih neki muškarci pokušali nagovoriti da im prodaju svoju prijateljicu. Jednu ženu su u Zimbabveu naoružani muškarci na silu odvukli u kombi, ali su je na kraju ostavili izvan grada nakon što su joj, srećom, samo naredili da isprazni svoj bankovni račun.

A jedna je priča stigla iz Hrvatske. Jedna je obitelj ovdje putovala na odmor, a tijekom vožnje su se zaustavili negdje uz cestu kako bi njihov pas iskočio iz auta. Međutim, pas je otrčao na polje koje se nalazilo uz cestu. U jednom trenutku majka obitelji počela je vrištati i zazivati psa, jer kada je pogledala prema polju, vidjela je tablu na kojoj je pisalo “Minsko polje”. Srećom, nije se dogodilo ništa, ali situacija je bila vrlo opasna po život obiteljskog mezimca.

Dijete na prodaju

Svoje iskustvo prenijela je i putnica koja je u Rumunjskoj doživjela da joj Cigani na prodaju nude malo dijete. Od mještana je poslije čula da je to dijete vjerojatno oteto u nekom gradu. Očito se, piše, radilo o lokalnom reketu, “preprodaji novorođene djece međunarodnim turistima. Ono što me stvarno pogađa jest način na koji su ispričali ovu priču. Kao da je to posao kao i svaki drugi…”

Iako Bored Panda ističe da ne želi preplašiti putnike, priče mogu poslužiti kao podsjetnik da je važno biti oprezan i mudar prilikom putovanja. Bez obzira na to jeste li u svojoj domovini ili u stranoj zemlji, važno je biti svjestan okoline i preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost.