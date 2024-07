Turist kupio janjetinu na Pagu pa ga zatekla odvratna scena: ‘Život mi se zgadio, dio sam pojeo’

Autor: F.F

Sve više kupaca žali se na hranu koju su platili u domaćim trgovinama. Naime, tek kad dođu kući i raspakiraju svoje vrećice shvate da nešto nije u redu s proizvodom kojeg su platili. Nedavno je javnost potresao slučaj tortelina punih crva kojima je istekao rok trajanja, kao i pokvareni listovi lasagna, a već se sada piše o novoj strahoti iz hrvatskih dućana.

Naime, ovog puta žrtva je bio turist kojem su prodali crvljivu janjeću glavu. Turist se požalio popularnoj Facebook stranici “Halo, inspektore”, te je opisao kako mu se “život zgadio jer je dio te glave već pojeo” te je dodao kako je “za njega odmor gotov”.

Namirnica je kupljena u supermarketu Lorenco, lokalnom dućanu na Pagu te su iz “Halo, inspektore”, istaknuli kako je sve prijavljeno HZJZ-u i sanitarnoj inspekciji. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

Neugodan prizor

“GADLJIVO: TURISTU PRODALI CRVLJIVU JANJEĆU GLAVU!!! Postoje ljubitelji janjetine koji preferiraju janjeću glavu kao deliciju. Jedan od njih je i Matija Marković. Trenutno na odmoru u gradu Pagu. Otkrivši ponudu janjećih glava s povjerenjem je kupio lijepi komad u tamošnjem supermarketu Lorenco. Došavši u apartman, pripremio se za uživanje u specijalitetu koji voli.

No, to zadovoljstvo nije dugo trajalo. Kao u noćnoj mori, u janjećoj glavi su bili – crvi. Debeli, masni komadi crva (na slikama).

“Život mi zgadio jer sam dio te glave već pojeo. Povraćao sam. Nisam mogao doći k sebi od doživljenog. S obzirom na šok, završio sam kod liječnika. Za mene je odmor gotov,” ispričao nam je s pravom ogorčeni Matija svoj šokantan doživljaj nakon kojeg više sigurno neće jesti janjeću glavu, a vjerojatno niti janjetinu. MIŠLJENJE STRUČNJAKA ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE:

"Kada se nađu crvi u mesu, u ovom slučaju u janjećoj glavi, sigurno su posljedica posjeta muhe. Iz njenih jaja se vrlo brzo, čak i za 24 sata, izlegu crvi i kreće životni ciklus muhe, prijenosnice raznih bolesti. Muha ostavlja jaja na mjestima gdje je gotovo sigurno da će biti hrane za njeno potomstvo. To znači kako nije poštovan hladni lanac. Ili preciznije: nije se proces obrade janjetine radio u legalnim klaonicama, nego negdje drugdje, privatno. Sasvim je razumljivo da je za krajnjeg korisnika to degutantno i to se nije smjelo dogoditi", tvrdi mr.sc. Marijan Katalenić, poznati stručnjak za sigurnost i kvalitetu hrane", počeli su.









O kojem se dućanu radi?

"Inače, Lorenco d.o.o. čini mrežu od tri supermarketa te nekoliko odvojenih prodavaonica na području otoka Paga. Lorenco d.o.o. je dio Ultra gros grupe, te "sukladno članstvu nudi isključivo domaće i provjerene proizvode prepoznatljive kvalitete", piše na njihovoj stranici. Ako je to tako, onda u cijeloj toj priči nešto ipak ne štimi. Posebice u dijelu koji se odnosi na prehranu. Jer, ovo je opasno, gadljivo i ružno. I, ne, nema nikakvih opravdanja za taj događaj. Zato su o svemu izviješteni i sanitarna inspekcija i HZJZ. Očekujemo i očitovanje Lorenco d.o.o. s Paga", objavili su na Facebooku.









U komentarima su se javili zgroženi Hrvati, kojima ovakve stvari, nažalost, postaju sve normalnije.

“Zaista odvratno, oni tjeraju turiste i umanjuju naš proračun”, “Nedopustivo, gadljivo, opasno, žao mi čovjeka što je doživio ovo i pretrpio šok, ugrozio svoje zdravlje…”, “U 21. stoljeću, pored svih zaštita i regulacija, mi moramo hranu sitničavo pregledati prije nego krenemo jesti. Ovaj dućan treba trajno zatvorit, a vlasnicima zabraniti da ikad više imaju mogućnost nešto slično otvorit”, “Ovo je odvratno i sramotno, a gazdi vjerojatno ništa neće biti”, komentirali su ljutiti Hrvati.

No, javila se i jedna gospođa koja smatra kako je problem u – uzgajivačima. Istaknula je kako oni moraju više paziti o dobrobiti svojih životinja:

“Eh kad bi još znali i o čemu se tu radi… Dakle to je crv koji je posljedica bolesti janjaca, ovaca… Prodavač tu nije ništa kriv jer on ne zna s čim su životinje bile zaražene. Ti crvi žive u njihovim glavama i uzrokuju im probleme. Neke ovce imaju jače simptome, neke slabije. Većinom im cure i krvare nosevi zbog tih crvića. Farmer ih je trebao adekvatno liječiti ili ako ne zna, zvati veterinara. Dakle krivnja je njegova”, napisala je.