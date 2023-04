TRK POŽURITE, OSTALO JE JOŠ SAMO NEKOLIKO SATI! ‘Osigurali smo 9,32 milijuna eura, ima dovoljno za sve’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas je posljednjih dan prijava za APN-ove kredite, a ako je vjerovati nekim najavama koje dolaze iz Vlade, ovo bi mogla biti i zadnja tranša tih kredita.

Do današnjeg dana je u APN pristiglo 4.740 zahtjeva od kojih je već 2.080 već obrađeno. Oni koji još žele predati prijavu to mogu napraviti danas do 15 sati.

Siniša Vresk iz APN-a kaže kako je ove godine za subvencije predviđeno 9,3 milijuna eura za subvencije, što će biti dovoljno za sve odobrene zahtjeve.





Ekonomski analitičar Damir Novotny je gostujući U mreži Prvog rekao kako sve zemlje imaju neki tip potpora za stambeno zbrinjavanje mladih.

“Centralizirani model gdje Vlada fiskalno intervenira na tržištu nekretnina treba napustiti i to treba decentralizirati prema gradovima i općinama. Tada će se više doprinijeti regionalnom razvoju i stvaranju stambenog fonda u gradovima koji nisu nužno Zagreb”, rekao je Novotny.

Najviše zainteresiranih u Zagrebu

Vresk je istaknuo kako je najviše zainteresiranih za APN-ove kredite u Zagrebu, ali kako je u Osječko-baranjska županija do sada zabilježeno 2.475 subvencija, kao i rođeno 800 djece.

“Cilj ovog programa je bila i demografija zadržavanjem mladih obitelji u RH, rekao je Vresk dodajući kako ljudi i dalje traže i kupuju nekretnine i u ruralnim sredinama.

Martina Matić Škugor, agentica na tržištu nekretnina, objašnjava kako je na tržištu nekretnina povećan broj transakcija u periodu kada je aktualan APN.

“Problem je što su one više izražene u prvom kvartalu godine, a poslije transakcije padaju. Krajem godine se osjeća značajni pad”, rekla je Matić Škugor.