Tri moćne kompanije suočavaju se s golemim problemom i pitanje je hoće li preživjeti

Njemačku industriju treba uništiti i pretvoriti u poljoprivrednu zemlju. Tako će Europa biti sigurna da se svjetski rat neće ponoviti. Ta ideja koja je bila na stolu saveznika sve do 1947. poznata je kao “Morgenthauov plan”, a nazvana je prema svome tvorcu Henryju Morgenthauu, ministru financija u administraciji predsjednika Franklina D. Roosevelta. Plan je smišljen 1944., kad je nakon poraza Hitlerove vojske pred Staljingradom i u najvećoj tenkovskoj bitki u povijesti kod Kurska njemački poraz bio neminovan.

Planiran je kao osnova za poslijeratni tretman Njemačke. Henry Morgenthau zamislio je potpuno uništenje njemačke industrijske baze. Njegov plan, kad se pojavio u javnosti, izazvao je ljutnju savezničkih zapovjednika jer su ga nacisti iskoristili za propagandu kako bi uvjerili njemačko stanovništvo da se mora boriti do posljednjeg za goli opstanak njemačke države. Smatrali su da je njegova objava pridonijela produžetku njemačkog otpora.

Posebno nezgodno bilo je istraživanje Herberta Hoovera koje je pokazalo kako bi potpuno uništenje industrije i pretvaranje Njemačke u seosku zemlju rezultiralo smrću od gladi 25 milijuna Nijemaca. Pol Pot je u Kamobodži 35 godina poslije sličnu ideju pretvaranja urbanog stanovništva u agrarno pretvorio u stvarnost s katastrofalnim rezultatima, što je neizravno potvrdilo Hooverovo istraživanje.

Plan Henryja Morgenthaua o uništenju njemačke industrije i pretvaranju u seljačku državu nije se realizirao, ali ne zbog humanih razloga. Od plana se odustalo samo zato što je vojna sila Sovjetskog Saveza postala moćna te je za borbu protiv komunizma bila potrebna jaka Njemačka. SSSR je 1945. proizvodio 1,4 tenka svakog sata. Rečeno – učinjeno. 23. svibnja 1949. osnovana je Savezna Republika Njemačka s ciljem da postane važan čimbenik u borbi protiv širenja komunizma.

A bez industrije to nije bilo moguće. Morgenthauov plan zamijenio je Marshallov plan, nazvan po generalu Georgeu Marshallu, zapovjedniku Združenog stožera američke vojske tijekom Drugoga svjetskog rata. Njemačka se moćna industrija ubrzano počela obnavljati, posebno metaloprerađivačka i kemijska.

Od 1950. počinje njemački ekonomski “bum”. Jaka njemačka ekonomija po inerciji je pozitivno djelovala na cijelu zapadnu Europu. Koliko je plan Georgea Marshalla bio dobar, pokazalo se za vrijeme Korejskog rata (1950. – 1953.), kad je obnovljena njemačka industrija dala znatan doprinos američkom ratu na korejskom poluotoku.

Njemački gospodarski rast se nastavio. Tradiciji njemačke produktivnosti i kvalitete malo tko je mogao konkurirati, posebno kad je riječ o automobilskoj industriji. U muzeju BMW-a u Muenchenu izložena je zanimljiva poslijeratna fotografija. Posjetitelji je obično zaobilaze jer je nezanimljiva u usporedbi s fotografijama automobila BMW iz raznih razdoblja. Na toj fotografiji vidi se željeznička kompozicija. Naizgled ništa posebno. No vagoni su natovareni strojevima iz BMW-a.

I ako se posjetitelj približi i pažljivo pogleda fotografiju, na vagonima se vide tovarni listovi i na njima odredište vlaka – Grčka. Kao što je poznato, Grčka nije uspjela razviti automobilsku industriju. Što se dogodilo sa strojevima, nije poznato. No nije Grčka jedina kojoj nije uspjelo klonirati njemačku industriju. Puno zemalja dobilo je tvorničke strojeve kao ratnu odštetu, ali s dobivenom opremom nisu ništa uspjele učiniti pa je oprema završavala na odlagalištima starog željeza.

