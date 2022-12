TRGOVAČKI LANAC PRODUŽIO RADNO VRIJEME DO 23! Pogledajte radno vrijeme trgovina u narednim danima

Autor: Dnevno.hr

Trgovine i šoping centri će na Badnjak uglavnom raditi skraćeno, a na Božić neće raditi. Na blagdan Svetog Stjepana pojedine će trgovine raditi skraćeno, a druge će biti zatvorene.

Kaufland

Na Badnjak, 24. 12. 2022., sve trgovine Kauflanda radit će od 7 do 16 sati, dok će na Staru godinu, 31. 12. 2022., sve trgovine Kauflanda raditi će od 7 do 18 sati.

Trgovine Kauflanda biti će zatvorene na Božić te blagdan Sv. Stjepana, dakle 25. i 26. 12. 2022., kao i 1. 1. 2023.





Na blagdan Sveta tri kralja, 6. 1. 2023., radno vrijeme trgovina bit će skraćeno i razlikovat će se od lokacije do lokacije. Kako radi vaša trgovina, pogledajte ovdje.

Lidl

Lidl trgovine će u subotu, 24. 12., raditi skraćeno do 14 sati, a u nedjelju 25. i ponedjeljak 26. 12. 2022 će biti zatvorene.

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Konzum

Konzumove trgovine neće raditi na Božić, 25. prosinca, i blagdan Svetog Stjepana 26. prosinca, dok će na Badnjak, 24. prosinca i Staru godinu 31. prosinca, raditi po skraćenom radnom vremenu.

Raspored radnog vremena Konzumovih prodavaonica možete pogledati ovdje.

Spar i Interspar

Interspar hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj će do petka, 23. prosinca, raditi produženim radnim vremenom do 22 sata. Iznimka je Interaspar hipermarket u Mall of Split koji će u navedenom periodu biti otvoren do 21 sat.









Interspar hipermarketi će na Badnjak, u subotu, 24. prosinca, raditi skraćeno do 17 sati. Skraćeno do 16 sati radit će Interspar hipermarketi u Arena centru u Zagrebu i u Mall of Split. Spar supermarketi također će raditi skraćeno do 16 ili 17 sati.

Spar i Interspar trgovine će na sam Božić, u nedjelju 25. prosinca, biti zatvorene.

Na blagdan Svetog Stjepana, u ponedjeljak, 26. prosinca, radno vrijeme poslovnica također će biti prilagođeno i sve trgovine će raditi do 14 sati, osim Interspar hipermarketa u Zadru koji će raditi do 18 sati, te Interspar hipermarketa u riječkom Tower Centru koji će raditi do 21 sat. Interspar hipermarketi u trgovačkim centrima Mall of Split te Portanova Osijek taj će dan biti zatvoreni.









Interspar hipermarketi će na Silvestrovo, 31. prosinca, raditi po prilagođenom radnom vremenu do 16 ili 17 sati, dok će svi Spar supermarketi raditi do 17 sati. Na Novu godinu, u nedjelju, 1. siječnja 2023. godine, trgovine neće raditi.

Točna radna vremena pojedinih trgovina po svim lokacijama u Hrvatskoj možete pročitati ovdje.

Studenac

Studenac prodavaonice će na Badnjak, 24. 12. 2022., uglavnom raditi skraćeno do 12, 13:30, 14 i 18 sati, a neke će biti zatvorene

Na Božić, 25. 12. 2022. i na Novu godinu, 1. 1. 2023., Studenac prodavaonice će biti zatvorene

Na blagdan Svetog Stjepana, 26. 12. i na Staru godinu 31. 12. 2022., Studenac trgovine će uglavnom raditi do 12, 14, 20, 20:30 ili 21 sat, a pojedine neće raditi.

Radno vrijeme trgovina možete provjeriti ovdje.

Eurospin

Eurospin trgovine će u subotu, na Badnjak, 24. 12. 2022., raditi skraćeno do 18 sati, a u nedjelju na Božić, 25. 12. 2022., bit će zatvorene.

Radno vrijeme trgovina možete provjeriti ovdje.

Plodine

Trgovine Plodina će na Badnjak, 24. 12. 2022. i Staru godinu, 31.12. 2022. raditi od 7 do 18 sati, dok će na Božić, 25.12.2022. biti zatvorene. Na Svetog Stjepana, 26.12. 2022. raditi će po nedjeljnom radnom vremenu. Na Novu godinu, 1.1. 2023. trgovine će biti zatvorene.

Jedina iznimka je supermarket Slavonski brod City Colosseum koji će raditi prema niže navedenom radnom vremenu:

Badnjak, 24. 12. 2022., od 9 do 15 sati

Božić, 25. 12. 2022. – zatvoreno

Sveti Stjepan, 26. 12. 2022. – zatvoreno

Stara godina, 31. 1., 2022. – od 9 do 15 sati

Nova godina, 1. 1. 2022. – zatvoreno

Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.