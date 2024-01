Trgovački lanci varaju Hrvate na jednoj stvari, Inspektorat: ‘Provest ćemo nadzor’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Brojni kupci u pojedinim trgovinama u Hrvatskoj primijetili su trend koji im se nimalo ne sviđa, a koji ocjenjuju zavaravanjem i obmanom od strane trgovaca. Naime, na Facebook stranici Halo Inspektore kažu da u posljednje vrijeme primaju sve više prigovora da se originalni tvornički proizvodi u pojedinim trgovinama prepakiravaju ili ponovno važu, iako su težine originalno navedene na deklaracijama proizvođača i ne uključuju ambalažu, deklaraciju i tome slično.

“Danas imamo primjer i iz Eurospina Zadar gdje ponovno važu svinjski file PIK Vrbovec. Kao dokaz stavljamo fotografiju i proizvoda i računa na kojem se lijepo vidi razlika”, objavili su. PIK Vrbovec se oglasio radi li se o dogovoru ili samostalnoj odluci Eurospina. Naglašavaju, PIK Vrbovec nema nikakav dogovor oko ponovnog vaganja.

“Sve izlazne vage PIK Vrbovca, sukladno zakonskom zahtjevu su kalibrirane od strane neovisnog, ovlaštenog ispitivačkog laboratorija, kako bi bili sigurni da proizvode koje isporučujemo na tržište imaju pravilno deklariranu količinu. Na proizvodu je označena količina proizvoda kojem je odbijena tara ambalaže. Količinu koja je navedena od strane Eurospina ne možemo komentirati jer nismo odradili tu radnju te smatramo kako je Eurospin adresa za to pitanje – koje ćemo im i mi svakako postaviti”, zaključili su u PIK-u Vrbovec.

Eurospin: Ovo je ljudska greška, ispričavamo se kupcima

Eurospin se prvotno nije oglasio, no na kraju su objasnili o čemu se tu radilo. Kažu, u ovom slučaju se radi o ljudskoj greški te se ispričavaju zbog nastale neugodnosti. “Radi se o proizvodu kojem barkod na original deklaraciji od proizvođača ne prolazi na blagajni te je uputa za naše djelatnike takva da na proizvod prelijepe drugi bar kod, kojeg blagajna može očitati s tim da se težina mora unijeti ručno na način da se prepiše deklarirana težina na proizvodu. Ovdje je djelatnik stavio artikl na vagu te je propustio ručno korigirati težinu. Molimo kupce kojima je naplaćen iznos za veću gramažu da se slobodno vrate u Eurospin poslovnicu te zatraže povrat novca”, poručili su iz Eurospina za Halo Inspektore.

Da ne bi bilo greške, nije Eurospin jedini trgovački lanac na koji su se potužili hrvatski potrošači. “To sam i ja objavila nedavno. Jednom izvagano, pa opet izvagano i stavljena druga etiketa s drugačijom težinom. Drugo vaganje je teže pakiranje za 20 grama, jasno se vidi razlika u gramaži. Čisto zavaravanje i obmanjivanje kupaca i dovođenje u zabludu”, “Sve trgovine to rade, jedino izgleda Državni inspektorat ne radi ništa. Jako su agilni samo u traženju većih plaća”, komentirali su kupci. Kako bismo provjerili što o svemu misli Državni inspektorat, poslali smo im upit.

Državni inspektorat: Navođenje dvojne mase na proizvodu nije dopušteno

Kažu, poljoprivredna inspekcija vezano uz konkretni slučaj nadležna je samo u smislu zavaravanja potrošača, odnosno za kontrolu označavanja proizvoda. Naime, informacije koje se nalaze na hrani moraju biti istinite i neobmanjujuće za potrošače.









“U slučaju da je potrebno raditi odvage samog proizvoda, radi provjere istinitosti navoda na originalno zapakiranom proizvodu od strane proizvođača, poljoprivredna inspekcija za isto nije nadležna, nego mjeriteljska inspekcija, koja provodi provjeru mase proizvoda na umjerenim vagama”. Dodaju, u cijelom slučaju provest će nadzor kako bi se provjerilo važe li trgovac originalno zapakiran proizvod s ambalažom te navodi novu masu proizvoda s ambalažom.

“Nadalje, što se tiče ovakve trgovačke prakse navođenja dvojne mase na proizvodu ista je nedopuštena. Povremeno se događaju ovakvi slučajevi, a kao razlog navedeno je kako subjekti u poslovanju s hranom kako bi mogli obavljati naplatu na blagajni moraju stavljati svoj barkod jer blagajna ne očitava barkod od proizvođača”, dodaje Državni inspektorat.

Prošle godine obavljeno pet nadzora, utvrđena jedna nepravilnost

Tijekom 2023. godine poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata obavila je ukupno pet inspekcijskih nadzora u Varaždinu, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Osijeku.









“U četiri inspekcijska nadzora nisu utvrđene nepravilnosti vezano za zavaravanje potrošača u svezi dvojnog prikazivanja mase proizvoda dok je u jednom inspekcijskom nadzoru utvrđena nepravilnost. Za utvrđenu nepravilnost izdan je prekršajni nalog vezano za povredu članka 7. (prakse poštenog informiranja) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, a što je kažnjivo odredbama Zakona o informiranju potrošača o hrani. Sukladno Zakonu o informiranju potrošača o hrani propisane novčane kazne za opisani prekršaj su od 9.290,60 do 13.272,28 EUR za pravnu osobu, od 1.327,23 do 2.654,46 EUR za odgovoru osobu u pravnoj osobi i od 1327,23 do 2.654,46 EUR za fizičku osobu”, kažu iz Državnog inspektorata za Dnevno.hr.