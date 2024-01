Trgovački lanac iz Hrvatske uhvaćen na djelu, ljudi bjesne: ‘Hajmo svi u bojkot’

Autor: I.G.

S početkom nove godine, Republika Hrvatska ukinula je obvezu dvojnog iskazivanja cijena u trgovinama, tvrdeći da više nema osnove za daljnja povećanja cijena, posebice prehrambenih proizvoda.

Međutim, stvarnost na terenu pokazuje nešto sasvim drugačije, kao što je nedavno otkriveno u trgovačkom lancu Plodine.

Na Facebook stranici ‘Halo inspektore’ objavljena je fotografija na kojoj se jasno vidi kako je u kratkom vremenu porasla cijena juhe iz vrećice. Moderatori Facebook stranice pitali su Podravku jesu li oni u međuvremenu opet digli cijene svojih proizvoda, koliko oni utječu na konačnu cijenu svojih proizvoda te kako se formiraju cijene njihovih proizvoda na tržištu”.

PODRAVKA: MI NE DIŽEMO CIJENE!

Stigao odgovor

Evo što su im odgovorili: “Podravkin glavni partner u dostavljanju proizvoda potrošaču trgovci su na malo, koji formiraju konačnu cijenu proizvoda na polici. Maloprodajna cijena formira se na temelju veleprodajne cijene koju određujemo mi kao proizvođač i trgovačke marže koju svaki trgovac definira samostalno. Dakle, Podravka, kao ni drugi proizvođači, nema utjecaj na konačnu cijenu proizvoda u trgovinama.









Podravka je posljednji puta svoje veleprodajne cijene u segmentu maloprodaje na tržištu Hrvatske korigirala 1. travnja 2023. i od tada naše cijene nisu rasle. Podravka u plasmanu svojih proizvoda na inozemnim tržištima surađuje s distributerima i ne može utjecati na njihove marže, kao niti na marže trgovina”, odgovorili su iz Korporativih komunikacija Podravka d.d.

Tko formira cijene?

“Sada znate tko i kako formira i diže cijene često puta spominjanih Podravkinih proizvoda i zašto su njihovi proizvodi često u inozemstvu JEFTINIJI od onih u domaćim trgovinama. Jer, konačnu prodajnu cijenu Podravkinih proizvoda na polici za potrošače formiraju – trgovački lanci.

Što se lijepo vidi i na slikama koje prikazuju cijene prije i poslije prestanka obveze dvojnog iskazivanja cijena te u vrijeme akcije kada su Plodine ‘uskladile’ cijene. Od Nove godine u Plodinama su Podravka juhe poskupile iako taj poznati koprivnički prehrambeni gigant nije dizao svoje cijen”, piše u objavi Facebook stranice “Halo inspektore”.









“S početkom ove godine prestala je obveza dvojnog iskazivanja cijena u trgovinama. I Vlada RH je rekla kako za nova povećanja cijena, prije svega prehrambenih proizvoda, više nema osnove. Ali, kao i sve kod nas, jedno su želje i očekivanja, a drugo je stvarnost što se vidjelo i na ovom primjeru iz Plodina.”

Kaos u komentarima

Korisnici su u komentarima izrazili ljutnju. “Pa vlada im je to dopustila,oni samo koriste omogućeno Sve je to dogovor! Da vlada kaže DOSTA i da se to financijski kažnjava a nakon 3 kazne ključ u bravu i zabranu novog otvaranja pod OIBom ne bi se ni događalo!… See more”, stoji u jednom od komentara ispod objave.

“Hajmo svi u bojkot dućana i amen, samo osnovne namirnice kupovat pa nek im propadne sve drugo u dućanima…”, piše drugi komentator.

“Klasična hrvatska bajka. Nitko nije dizao cijene i svi su živjeli dugo i sretno do kraja života. Nećemo o stvarnosti”, napisala je jedna gospođa na Facebooku. “Pljačka naroda, od banaka do društvene imovine…a sada ide druga velika “berba” u tranziciji kune u euro”, stoji u jednom od komentara.