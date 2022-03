TRAŽITE POSAO? NAJBOLJE PONUDE OVOG TJEDNA NA JEDNOM MJESTU: Iskoristite prilike, prijavite se na oglase!

Tražite posao? Onda je ovaj tekst stvoren za vas. U suradnji s portalom posao.hr donosimo popis TOP poslova koji se nude na tržištu rada.

Provjerite koji su poslovi izdvojeni ovaj tjedan i prijavite se za njih – brzo i jednostavno.

Esplanade Zagreb Hotel zapošljava Nadzornicu u odjelu domaćinstva (m/ž) u Zagrebu. Prijave traju do 15.03.2022. Od kandidata se očekuje iskustvo u vođenju ljudi te izražena potreba za održavanjem čistoće i urednosti. Prijavite se ovdje.

MeaGea d.o.o. zapošljava Šivačicu – Krojačicu – Pomoćnog radnika (m/ž) u Sesvetama. Potrebna im je osoba koja se izvrsno snalazi na različitim vrstama šivaćih strojeva te osoba za rad na preši za izrezivanje. Prijavi se do 10.03.2022. putem brze prijave.

Eligo Partner d.o.o. traži Diplomiranog Inženjera građevine / Inženjera građevine (m/ž) u Zagrebu. Posao uključuje organiziranje i koordiniranje radova na gradilištu u skladu s projektom i ugovorom. Rok za prijavu je 18.03.2022. Prijaviti se možete putem linka.

Metro Chas & Carry d.o.o. zapošljava Sezonskog radnika u trgovini (m/ž) u Poreču, Puli i Rijeci. Rok za prijavu je 16.03.2022. Poslodavac nudi mentorstvo i obuku, bonuse, popuste, osiguran smještaj te mogućnost sezonskog posla pretvaranja u stalno zaposlenje. Prijaviti se možete brzo i jednostavno putem linka.

GRAWE Hrvatska d.d. zapošljava Procjenitelja – likvidatora za motorna vozila (ž/m) u Zagrebu. Poslodavac nudi ugorvor na neodređeno, posebne pogodnosti za djelatnike prilikom ugovaranja osiguranja. Prijavite se do 14.03.2022. Prijavite se.

Mango Moda d.o.o. traži Voditelja trgovine (m/ž). Rad se izvršava u Jablanovcu (Westgate). Rok za prijavu je 14.03.2022. Poslodavac nudi mogućnost rada u modnoj grupaciji gdje možete razvijati svoju profesionalnu kraijeru, atraktivna primanja i naknadu za prijevoz te popuste za zaposlenike. Prijaviti se možete putem brze prijave.

Globalna hrana d.o.o. / McDonald’s traži Radnika u McCafeu (m/ž) u Rovinju i Vukovoj Gorici. Poslodavac nudi stabilno i sigurno radno mjesto uz atraktivna primanja i stimulativne dodatke na plaću. Prijave se zaprimaju do 21.03.2022. putem brze prijave.

Terra Park d.o.o. priprema se za nadolazeću sezonu i zapošljava: Recepcionar (m/ž), Custom Service (m/ž), Djelatnik u prodaji (m/ž) i Referent u knjigovodstvu (m/ž). Rad se izvršava u Novalji. Poslodavac nudi zdrave obroke u restoranu za zaposlenike, ugovor na određeno s perspektivom zapošljavanja na neodređeno vrijeme te kontinuiranu edukaciju i uvođenje u posao kroz mentorstvo. Prijaviti se možete do 24.03. putem brze prijave.

Beauty salon Patrizia traži Kozmetičara s iskustvom (m/ž) u Zagrebu. Od kandidata se očekuje znanje kozmetičkih tretmana, obavljanje masaža i tretmana. Možete se prijaviti do 12.03.2022. putem linka.

JGL d.d. traži IT specijalista poslovnih sustava (m/ž) u Rijeci. Rok za prijavu je 13.03.2022. Posao uključuje održavanje postojećih IT poslovnih sustava, rad na IT projektima i novim IT rješenjima. Prijaviti se možete putem linka.

Nadamo se da vam je nešto od ove ponude bilo zanimljivo, a ako nije ostatak bogate ponude oglasa za posao u Hrvatskoj i inozemstvu pronađite na portalu posao.hr. Želimo vam sreću prilikom prijave!