Transavia najavila novu liniju iz Pariza prema Zadru

Autor: S.P.

Zrakoplovna tvrtka Transavia objavila je svoj ljetni red letenja i u prodaju pustila karte na jednoj novoj liniji prema Hrvatskoj.

Riječ je o liniji Pariz (Zračna luka Orly) – Zadar koja će prometovati od 3. srpnja do 4. rujna dva puta tjedno, svakog utorka i četvrtka.

Na liniji će prometovati zrakoplovi tipa B737-800 koji u floti ovog avioprijevoznika imaju kapacitet od 189 sjedala, čime će ukupno u najavljenom razdoblju prometovanja Transavia ponuditi čak 7,182 sjedala između Zadra i Pariza, objavio je Croatian Aviation.

Zrakoplovi će iz Pariza polijetati u ranojutarnjem terminu, dok je polazak iz Zadra planiran u 10 sati i 40 minuta, očekivano trajanje leta između dva spomenuta grada kraće je od dva sata.

Riječ je tek o drugoj liniji ovog prijevoznika iz Zadra (uz postojeću liniju prema Rotterdamu), a uz Zadar, Transavia u Hrvatskoj prometuje i prema Puli, Rijeci, Splitu i Dubrovniku, a upravo Dubrovnik ima najveći broj linija ovog avioprijevoznika. To su tri linije prema Nantesu, Parizu i Rotterdamu.









Kompanija je prvotno planirala obnoviti promet prema Hrvatskoj s početkom ljetnog reda letenja, no to se ipak neće dogoditi. Sve letovi do sredine svibnja otkazani su i više nisu u prodaji.

Zadarska zračna luka u ljeto 2020. godine nije imala izravnu zrakoplovnu vezu s Parizom.