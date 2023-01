‘TRAJNO SMO SNIZILI CIJENE’! Domaći trgovački lanac se inati poskupljenjima: ‘Želimo zadržati svoje kupce i spremni smo na rizik’

Autor: I.G.

Ugodna vijest stigla je iz jednog hrvatskog trgovačkog lanca, nakon nekoliko mjeseci medijskog izvještavanja o inflaciji i neobuzdanom rastu cijena povodom uvođenja eura. Naime, lanac Lonci&Poklopci by Bajde najavio je da su u svim trgovinama od početka 2023. trajno snizili cijene. Dakle, ne samo tijekom akcija već trajno i na sve proizvode.

Ovako je vlasnik Silvio Bajde za portal Kult Plave Kamenice objasnio ovu naizgled neobičnu poslovnu ideju.

“Svi dižu cijene, inflacija je tu, recesija je najavljena, pad potrošnje se već događa, očekuje nas izazovna godina. Što možemo? Dići cijene kao i većina? Neki su doista prisiljeni a neki to rade umjetno. Mi želimo primarno zadržati svoje kupce, nadamo se privući i dio novih kupaca. Spremni smo na taj rizik. Razgovarali smo sa principalima i shvatili smo da su cijene osnovnih sirovina prestale rasti, dapače počele su padati kao i cijena goriva”, rekao je Bajde.





Kako navodi, kontejnerski prijevoz je značajno pojeftinio i vraća se prema uobičajenim cijenama od prije dvije do tri godine.

“Po mojem mišljenju sva poskupljenja sirovina, energenata i špedicije su došli do svog maksimuma te ne bi smjela više rasti. Odlučili smo troškove poslovanja svesti na minimum, a isti su izrazito visoki. Pregovaramo s bankama, kartičarima i ostalim subjektima bitnim za naše poslovanje i jednostavno trenutno se situacija mora staviti pod kontrolu. Za iduću godinu nam nije profit primaran već održivost. Svi mi se čude kada sam rekao da ćemo značajno pojeftiniti u maloprodaji i da je to neodrživo. Ja mislim da je to dobro i da se to može. Nakon kiše doći će sunce, uvijek je tako”, rekao je Bjade i dodao:

“Zahvaljujući razvoju gastronomske scene danas kuhanju posvećujemo više pažnje. Osobito nakon iskustva s pandemijom. Kuhanje je više od prehranjivanja, kuhanje je strast i druženje, uživanje u hrani ima svoju snažnu socijalnu dimenziju, opuštamo se i povezujemo, to mi se čini silno važnim. Mi se samo trudimo da vam osiguramo kvalitetno posuđe pa da se i o tome priča”.