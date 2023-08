Hrvatima udijelio savjet o minusima na računima: ‘Ako čekate, bit će kaos’

Autor: Z.S.

Popularni hrvatski matematičar Toni Milun osvrnuo se na temu prešutnog prekoračenja i dopuštenog minusa na bankovnim računima. Pritom je građanima podijelio savjet o minusima na računu.

“Dopušteni minus je jako strogo reguliran i postoji nekakva kalkulacija da to smije biti negdje devet posto kada se zbroji kamatna stopa kad smo u minusu i naknada koju nam banke koriste za vođenje računa. Prešutno, s druge strane, ima jedno ograničenje, ali je puno blaže. Što znači da ako smo u prešutnom prekoračenju, plaćamo veću kamatu. Što se dogodilo? Nama su banke, bez da smo znali, ukinule dopušteno i sve nam stavile u prešutno, digle kamatne stope i naknade. Kad je HNB to uočio, rekao je: ‘Stanite malo, idemo se dogovoriti’”, rekao Milun za N1 i nastavio.

‘To neće zauvijek tako biti’

“Sad je trenutno i ovo prešutno, koje je nama loše, dovedeno na razinu dopuštenog. Međutim, to neće zauvijek tako biti i trajat će još nekoliko mjeseci, najkasnije do početka ljeta sljedeće godine. Mi moramo zatražiti od banke da nam to prešutno postane dopušteno. Sad je posve svejedno koje imamo, ali ako mi to ne uvedemo, možete očekivati, ako ostane prešutno, da ćete imati veću kamatnu stopu, da ćete biti nezaštićeniji”, dodao je i naveo primjer.





Što prije regulirati

“Recimo, ostanete bez posla, a imate dopušteno, banka će reći da ne možete imati minus, ali će vam dati rok od negdje 12 mjeseci da izađete iz minusa. Međutim, ako imate prešutno, banka će vam reći: ‘Izvoli u mjesec dana izići iz minusa.’ Dakle, to je vrlo, vrlo nepovoljnije”, rekao je i savjetovao da se situaciju s minusima što prije regulirate s bankom.

“Treba otići u banku ili preko aplikacije to riješiti, i to što prije. Nemojte čekati, znate što će se dogoditi ako ćete čekati šesti mjesec sljedeće godine? Bit će kaos”, rekao je.









Također, skrenuo je pažnju i na gubitak vrijednosti štednje u bankama zbog visoke inflacije i niskih kamata. Kako se ranije pisalo u tri godine štediše u hrvatskim bankama izgubile su čak 25 posto novca.

Milun predlaže raznoliku diversifikaciju štednje, uključujući ulaganje u zlato, fondove i mirovinsku dobrovoljnu štednju. Ističe i nove financijske tehnologije koje omogućuju povoljniju štednju putem investicija u kratkoročne obveznice.