Toni Milun pojasnio Hrvatima kako mogu uštedjeti, a onda iznenadio priznanjem: ‘To je bio šok’

Autor: Z.S.

Poznati matematičar Toni Milun smatra kako se u doba inflacije jako teško može štedjeti, no ipak je udijelio par korisnih savjeta građanima.

“Bilo je istraživanje prošle godine, 2000. godine štedjelo je 68 posto ljudi, sada 51 posto. To je jednostavno sasvim normalno. Ljudi štede manje jer nemaju. Neki mogu štedjeti, mislim imamo više od 30 milijardi eura na štednji mi Hrvati”, rekao je u razgovoru za RTL Direkt nakon čega se osvrnuo na visoke cijene koje su zatekle ljude ovog ljeta. O sladodelidama od preko tri eura i sličnom podosta se pisalo.

Novci cure na sitnice

“I meni su curili novci na te sitnice. Kuglicu sladoleda ni jednu nisam kupio. U dućanu je bilo za euro, a nisam toliki ljubitelj sladoleda. Ali curilo mi je, znao sam par puta otići u restoran neki i cijene su negdje bile stvarno velike. Inače provjeravam na Google maps, gledam i ocjenu i cijenu, ali to nije toliko ažurirano. Cijene su otišle gore, tako da su i meni procurili novci, što mi nije drago”, kazao je te je otkrio kako on pokušava uštedjeti.





“Evo ja sam baš otkazao jednu pretplatu za streaming, odnosno za TV. Što će mi, jednu pa ću tu otkazati pa ću gledati ovu drugu. Skužio sam da mi je besmisleno, ali puno ljudi idu na kave koje im nisu zanimljive, neki često naručuju hranu što je dosta skupo. To je duplo skuplje nego da sami rade pa zamrznu i tako”, pojasnio je i potvrdio da jee jedan od dobrih načina štednje pisati na papir svoje troškove kako bi pratili na što odlaze novci.

Izvrsna metoda

“Koga god da sam pitao da je probao tu metodu pokazala se izvrsnom. Tko kod hoće ja ću mu poslati svoju tablicu koju sam vodio neko vrijeme, nekih 40 dana i meni je to pomoglo”, kazao je i pojasnio princip ‘prvo plati sebi’.

“To je prvo plati budućem sebi. Nemoj kupiti novu majicu, nego plati za svoju budućnost. Izdvoji ili za mirovinu ili za budućnost tako da ti se to ukamaćuje i oplođuje. No ne mogu to svi. Nekima treba i državna pomoć, primjerice umirovljenici ne mogu štedjeti ili oni koji su na minimalcima. Država mora uskočiti, ali ovi koji imaju iznadprosječne plaće, i dalje tu postoji prostor za štednju i plaćanje prvome sebi”, poručio je i otkrio koja je najveća greška koju ljudi rade.

Loše ponašanje

“Mi imamo to neko ponašanje u Hrvatskoj, baš su rezultati istraživanja su pokazali da naše znanje nije toliko loše. Znanje nam je okej, ali naše ponašanje. Ljudi ne plaćaju račune na vrijeme, ne štede i odnos. To je ono ‘živi se za danas’, nemamo osjećaj da je dobro ulagati za budućnost. Kad se usporedi s drugim državama, mi smo daleko ispod prosjeka po stavovima i po ponašanju i recimo mogli bi se ugledati na Slovence koji su tu izvrsni. Oni su 2019./2020. dijelili prvo mjesto s Hong Kongom”, kazao je.









“Svatko da jednu stvar promijeni, možda ne odemo na kavu koja nam se ne sviđa, ili ne naručujemo hranu. Plaćaju neke pretplate koje zaista ne trebaju. Ionako ne možemo uživati u svemu, ja ne ispunim sve svoje želje, možda se sad odreći još jedne koja nam ne donosi toliko zadovoljstva”, istaknuo je i na kraju priznao da je imao tri iz matematike u prvom srednje.









“”To je bio šok, doći iz osnovne u srednju, ali moje znanje je zaista bilo za tri. To je bilo doba kad je bila stroža nastava nego danas. Nastavnica je skužila da ja mogu bolje i onda sam s trojke vrlo brzo došao na peticu. Meni je to pozitivno djelovalo na mene, da se malo više potrudim”, završio je.