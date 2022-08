TKO ZAOKRUŽUJE CIJENE NEĆE DOBRO PROĆI! ‘Tajni kupci’ sve će otkriti ministarstvu, spremaju se crne liste

Autor: Ivor Kruljac

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, početkom kolovoza započinje projekt “Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj”, gdje će se svakog mjeseca, u tri županije, provesti terensko istraživanje na 15 prodajnih mjesta i sve skupa šezdeset njihovih roba i usluga. Pokrenuto s pet udruga potrošaca na razini cijele Hrvatske, cilj je otkriti namještanje cijena u uvođenju eura, a aktivisti i predstavnici će upozoravati na moguća neopravdana poskupljenja.

Posao je proslijeđen nevladinom sektoru s ciljem osnaživanja potoršačkog položaja usred zamjene valuta, a Europska komisija (EK) u svojim je istraživanjima pokazala kako ljudi najviše vjeruju upravo udrugama za zaštitu potrošača.

Među tajnim kupcima, ističe Glas Slavonije, biti će i aktivisti osječkog Centra za edukaciju i informiranje potrošača (CEIP). Narednih 17 mjeseci raditi će na projektu obuhvaćajući Osječko-baranjsku, Brodsko-Posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju.





Nema opravdanja za zaokruživanje cijena

Projekt će završiti 31. prosinca 2023. godine, prema ugovoru koji je CEIP već potpisao s Ministarstvom gospodarstva, objasnila je za Glas Slavonije CEIP-ova voditeljica, Tanja Popović Filipović.

“Zaduženi smo za tri županije i nismo se htjeli zadržati samo na našoj jer smatram da tako ne bismo imali neke relevantne uzorke. Mi ćemo napraviti terensko istraživanje na ukupno 15 prodajnih mjesta za ukupno 60 roba i usluga svaki mjesec. Zanimljivo je da ćemo stalno pratiti iste proizvode s ciljem praćenja kretanja cijena u procesu pretvorbe kuna u euro. Odabrat ćemo one prehrambene proizvode koje potrošači najčešće konzumiraju, kao što su brašno, šećer, tjestenina, ulje, mlijeko. Selektrirat ćemo marku proizvoda, primjerice tjestenine, i to ćemo pratiti. Što se tiče usluga, tu će opseg biti nešto manji, ali obilazit će se frizerski saloni, postolari, urari i druga obrtnička zanimanja”, najavila je Popović Filipović. Dodaje kako će tajni kupci biti nepoznate osobe koji će, prema honorarnom angažmanu koje im da CEIP, obilaziti unaprijed određene lokacije. Pratiti će kretanje cijena kada započne, idućeg mjeseca, obvezno dvojno iskazivanje cijena na policama trgovina i računima.

“Određen nam je fiksni tečaj i ona cijena koja je u kunama mora biti preračunata u točan iznos eura, bez zaokruživanja. Ako je određeni proizvod 13 kuna, a trgovac mi naplati dva eura, on je tu prekršio zakon. Ljudi često misle da ćemo mi pratiti pojavu poskupljenja proizvoda na policama trgovina i o tome izvještavati nadležne službe i javnost, no to nije točno. Mi ne možemo utjecati na to koja će cijena proizvoda biti, jer u nas, naime, ne postoje mehanizmi koji kažu koja je najniža cijena ili kolike marže mogu biti za pojedine proizvode. Ono što ćemo mi gledati jest preračunava li se istaknuta cijena u kunama na ispravan način u euro po fiksnom tečaju. Pozivam učestalo nadležne da se naprave neki mehanizmi jer su potrošači zgroženi svim tim poskupljenjima. Ali, nažalost, u RH ne postoji ni jedan zakon koji zabranjuje da proizvođač ili trgovac odredi cijenu brašna ili ulja od, primjerice, 40 kuna. To mu propisi dopuštaju i sada vidimo gdje je to došlo. Imali smo smanjenje PDV-a na određene prehrambene proizvode, no i to je za potrošače završilo jako loše. Svatko u tom lancu ‘od polja do stola’ uzme svoj dio i onda do potrošača dođe još skuplje. Mi ne bismo smjeli raditi stvari kozmetički i očekivati da će potrošačima biti lakše”, rekla je Popović Filipović objašnjavajući kako prodavači nemaju pravo zaokruživati cijene.

Poštivanje kodeksa

Voditeljica CEIP-a je naglasila i kako se tajni kupci neće najavljivati prije svojih dolazaka. prije rujna, projekt u kolovozu ima završnu fazu svoje izrade, a to uključuje aplikacije u kojima će se raditi te kodovi koje će tajni kupci koristi za bilježenje odstupanja u preračunavanju cijena.

“Preko aplikacije će udruzi dostaviti svoja istraživanja, a mi ćemo raditi analize i izvještaj za Ministarstvo gospodarstva”, rekla je Popović Filipović. Glas Slavonije je istaknuo i kako je ministar Davor Filipović najavio javno objavu trgovaca koji će se protiviti etičkom kodeksu o ispravnom iskazivanju cijena. Ministarstvo će sve poslovne subjekte pozvati da se priključe kodeksu, a potrošači će prodavače moći hvaliti ili kritizirati.

“Nama je to opcija, nije obvezno da s tim izlazimo na web-stranice CEIP-a, stoga ćemo tek vidjeti hoćemo li to činiti. Ovaj projekt je sam po sebi vrlo zahtjevan, tako da nam nije potrebno da nam još prijete i tužbe. Jako je to sklizak teren, da imamo tim od pet odvjetnika u udruzi, rekla bih da bez problema objavimo sve one koji krše kodeks jer smo, uostalom, zato i tu – da rješavamo eventualne anomalije na tržištu. No mi u ovom trenutku nemamo kapacitet za to i mislim da nam je sve ovo izazov”, odgovorila je Popović Filipović na upit hopće li njena udruga javno objavljivati “crne liste” na svojoj stranici. Zaključila je kako je svaka informacija, piziv i reakcija građana CEIP-u dobrodošla za uspješnost ovog projekta te kako smo svi u tome zajedno.