Tko kaže da se ne može kupiti stan uz more za 50 tisuća eura: Hrvati otkrili nekretninski Eldorado

Autor: Ivana Jurišić

Prije nekoliko dana u Facebook grupi “Prodaja apartmana, kuća, zemljišta na moru do 50 tisuća eura” objavljen jedan zanimljiv oglas u kojem kupac traži kuću, apartman ili građevinsko zemljište do 300 metara od mora.

“Cijena maksimalno 50 000 eura”, napisao je potencijalni kupac. Oglas sam po sebi nije posebno zanimljiv, internet je pun sličnih. Zanimljivi su bili komentari kojih se u relativno kratkom razdoblju skupilo dvjestotinjak.

“Ljudi kao da žive na drugoj planeti, pa pišu oglase iz potražnje koji nemaju veze sa realnošću trenutnih cijena nekretnina na moru. Nemoguće je danas za 60.000 eura pronaći kuću ili apartman (da su adekvatni za život) na 500 metara od mora”, “A tek oglasi onih koji prodaju. To tek nema veze sa realnošću”, “Sad svi ismijavaju što netko želi apartman za 60 000 €. Za nekoliko godina moći će samo sanjati da prodaju neki apartman za te novce. Neće ljudi vječno biti glupi da dolaze ničim izazvani pržiti se na kamenjar, riskirati razne infekcije od zagađene i prljave vodu i ostavljati ogromne novce”, bili su neki od komentara.

Za te novce možeš kupiti garažu

Bilo je i onih koji su se složili da je to jedna realna cijena za apartman na moru. “Gospodin ne traži prvi red, to je jedna pristojna cijena za apartman na moru od nekih 40, 50 m2. Za informaciju, ja sam za te novce kupila stan u Zagrebu i to 500 metara od trga. Po čemu bi kamen i krš trebali biti skuplji”, bio je komentar jedne gospođe.

Ipak, većina je komentirala da se za te novce na Jadranu ne može naći ništa. “Na to što nudiš dodaj puta dva. Onda možda i nađeš nešto, da barem bude blizu tvojih želja. Čuj, kuća ili apartman 500 metara od mora”, “To su samo snovi. Za te novce možete kupiti samo staru štalu”.

Neki su komentirali da nije problem u cijenama, već u onome što kupci dobiju za svoj novac. “Vidjela krava da se konj potkiva pa digla i ona nogu, tako je i s apartmanima. Ljudi traže cifre koje nemaju veze sa zdravim razumom. Ok, tražiš pet, šest tisuća eura po metru kvadratnom, ali zna se što se nudi za te novce, a to nisu preuređene garaže i dozidana potkrovlja”.

Stan s pogledom na more

Jedan komentator je savjetovao da je za te novce najbolje otići malo južnije. "Možda ne zvuči baš ozbiljno, ali za te novce se može kupiti jedan pristojan stan u Albaniji na moru".









Jedan pogled na nekretnine u Albaniji pokazuje da je na ponudi pregršt stanova s pogledom na more čija je cijena niža od tisuću eura po kvadratu. Tako se ovaj jednosobni stan s pogledom na more od 75 m2 prodaje za samo 52.500 €. Kako se navodi u oglasu, stan se nalazi samo 30 metara od mora i pet minuta od centra grada, u predivnom zaljevu Vlore.









S obzirom na još uvijek povoljne cijene na Tirenskom moru, pitanje je kada će i Hrvati krenuti u kupovinu svog komada raja pod suncem.