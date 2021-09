TKO KAŽE DA JE SVE LOŠE? Država daje 100 eura za plaćanje viših računa za struju

Autor: Dnevno.hr

Još malo pa će biti dva tjedna otkako je najavljeno poskupljenje struje poduzetnicima, i to čak do 40 posto. Iako građane tješe da još uvijek nemaju razloga za zabrinutost jer njima neće narasti računi, kratak pogled prema drugim zemljama EU pokazuje da to možda ipak nije tako.

Bloomberg tako piše da brojnim kućanstvima diljem Europe prijete veći računi za struju ove zime zbog globalnog porasta veleprodajnih cijena struje i plina.

Iz ureda francuskog premijera je najavljeno da će francuska vlada u prosincu jednokratno isplatiti po 100 eura 5,8 milijuna kućanstava koja primaju vaučere za energiju kako bi im olakšala plaćanje većih računa za struju.

Udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da bi to moglo značiti energetsko siromaštvo za one najranjivije u Europi.

Tako su cijene struje na fizičkom tržištu prošle godine dosegnule rekordnih 154,16 eura po MWh, prema španjolskom tržišnom operateru OMIE. To je razlog zbog kojega je španjolska vlada usvojila paket kriznih mjera kako bi obuzdala visoke cijene struje i plina, najavljujući ograničenje poskupljenja plina i zarade elektroenergetskih kompanija.

Premijer Pedro Sanchez je za državnu televiziju TVE rekao da je neprihvatljivo da elektroenergetske tvrtke profitiraju na višim cijenama električne energije.