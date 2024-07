Tisuće Hrvata htjele bi do najlakših 80000 eura, ali nastao je problem: ‘Tko će to upisivati?’

Autor: Milan Dalmacija

Porezna uprava ponovno je prošloga tjedna pokrenula nagradnu igru Bez računa se ne računa. Građani mogu sve do 31. prosinca ove godine prijavljivati trgovce ili ugostitelje koji im nisu izdali valjane račune. Zauzvrat mogu osvojiti vrijedne novčane nagrade.

Nagradna igra održava se u šest krugova, a ukupni je nagradni fond 80.000 eura. Savjesni građani imaju priliku osvojiti 2000, 3000, 5000 ili glavnu nagradu od 20.000 eura. Svrha natjecanja je, kako je istaknuto na današnjem predstavljanju “podizanje svijesti i edukacija građana, posebno mladih, o obvezi izdavanja i primanja računa za kupljene robe i primljene usluge, kao i promoviranje elektroničkih usluga Porezne uprave”.

No, upravo su elektroničke usluge Porezne uprave postale problematične. Naime, za sudjelovanje u nagradnoj igri, potrebno je putem mobilne aplikacije mPorezna skenirati QR kod računa ili upisati brojeve JIR ili ZKI s računa. To se ispostavilo problematično za mnoge kupce koji na ovaj način žele doći do primamljivih novčanih nagrada.

Neki se više ne žele igrati

“Meni skeniranje QR koda ne funkcionira na svim računima. Ako je malo zgužvan račun ili loše isprintan QR kod, aplikacija ga neće učitati. Može se upisati i broj JIR, ali tko će to upisivati? Pa vidi koliko je to brojeva”, požalila nam se čitateljica Vanja. Ona nije jedina koja je imala problema s aplikacijom mPorezna. Mnogi ljudi su se požalili na društvenim mrežama, kako su umjesto jednostavnog skeniranja koje traje nekoliko sekundi, morali upisivati komplicirane brojeve JIR ili ZKI, koji su zapravo kombinacija nasumično odabranih slova, brojki i crtica.

“Unio sam dosad već više računa skenirajući QR kod. Pri svakom skeniranju piše da je račun evidentiran u Poreznoj upravi. Međutim, kada pogledam svoj broj bodova konstantno mi piše nula. Je li riječ o grešci u aplikaciji ili mi se računi zapravo ne evidentiraju? Ima li netko slično iskustvo”, upitao je jedan građanin na Redditu.

“Meni piše šest bodova i sve radi”; “Meni taj QR kod radi kako kad pa unosim ručno”; “Ja probao pet puta s različitim računima, ne prolazi – odustao”; “Ja sam od više ljudi čuo da im QR nije radio, ali ručno – bez problema”, komentirali su ostali.

Svjesni su problema

Upitali smo stoga Poreznu upravu znaju li da im aplikacija mPorezna i nije baš funkcionalna. Svjesni su problema, i kažu, nastoje ga otkloniti. Pritom dodaju da natjecatelji ostvaruju nagradne bodove skeniranje QR kodova ili ručnim upisivanjem JIR-a ili ZKI-a.

“Pojedini korisnici prilikom skeniranja QR kodova bili su preusmjereni na opciju ‘Prijavi neispravan račun’. Posljednjim ažuriranjem aplikacije poboljšano je iskustvo korisnika u skeniranju računa dodavanjem informativnih poruka koje pojašnjavaju koja opcija se koristi za koju vrstu računa. Bitno je napomenuti da natjecatelji dobivaju bodove koristeći bilo koju opciju u nagradnom natjecanju”, objašnjavaju iz Porezne uprave i dodaju da je “funkcionalnost vezana uz nagradno natjecanje integrirana kroz redovno održavanje aplikacije”.









Ističu da je aplikacija mPorezna izrađena 2021. godine u sklopu projekta “Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne” sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Pritom nam nisu otkrili koliko je novca utrošeno u razvoj te aplikacije. No, tvrde da je mPorezna dostupna na uređajima s Android operativnim sustavom inačice 8 i višim, a može se preuzeti putem Google Play Storea. Za preuzimanje na iPhone uređaje s iOS operativnim sustavom inačice 13 i više, aplikacija je dostupna na App Storeu. Na platformi AppGallery može se preuzeti aplikacija koju podržavaju mobilni uređaji novije generacije marke Huawei.

“Savjetujemo korisnicima koji imaju probleme sa skeniranjem QR kodova da provjere koriste li najnoviju verziju aplikacije mPorezna. Natjecateljima nije onemogućeno prikupljanje bodova ukoliko im skeniranje QR kodova ne radi, jer mogu ručno unijeti podatke s računa kroz opciju ‘Prijava putem JIR/ZKI’ ili opciju ‘Prijavi neispravan račun’ i za svaku prijavu računa dobiti nagradni bod”, zaključuju iz Porezne uprave.