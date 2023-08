Teorija zavjere oko zabrane rada nedjeljom: Građani hrle na benzinske, a u pozadini se nešto događa?

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Odluka premijera Andreja Plenkovića da uoči parlamentarnih izbora realizira najave o neradnoj nedjelji i blagdanima u trgovačkom sektoru izazvala je velike polemike u javnom prostoru, ali i revolt među poslodavcima, posebice onima koje je ova mjera zahvatila usred turističke sezone.

I nisu revoltirani samo poslodavci nego i lokalni dužnosnici, među kojima su i oni iz HDZ-ovih redova, a koji su, pronalazeći rupe u zakonu, dane koji bi trebali biti neradni proglašavali sajamskima kako bi na taj način dijelu trgovaca omogućili da posluju nedjeljom, posebice u špici sezone kada se ostvaruje i najveći profit. Plenković se, kažu kritičari ovih odredbi, zakonom dodvorava Crkvi, no s druge strane, oni skloni ovoj odluci, ali i predsjedniku Vlade, reći će kako je ovo hvalevrijedan potez kojim se pokazuje briga za prava zaposlenih u ovom profitabilnom sektoru.

Kaos u dućanima

Kako to obično u ovakvim situacijama bude, u polemike o neradnoj nedjelji uključili su se i oporbeni saborski zastupnici koji su se također podijelili pa bi se moglo zaključiti kako u skupinu gorljivih protivnika neradne nedjelje spadaju liberalni saborski zastupnici. Njih, doduše, nema previše pa se Plenković ne mora brinuti o njihovim reakcijama jer su po svemu sudeći građani u najvećoj mjeri ovu odluku ipak dobro prihvatili, ako zanemarite one koji su proteklih tjedana stajali u redovima kako bi svoju kupnju obavili u trgovinama koje su se ipak odlučile na rad koristeći svoje pravo na odabir 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. Zakon također propisuje iznimke od općeg pravila pa se u skladu s time ograničenje rada nedjeljom ne odnosi na prodavaonice koje rade primjerice na kolodvorima, aerodromima i u trajektnim lukama, no ono što izaziva najviše polemika jest dopuštanje rada trgovinama na benzinskim postajama, posebice onim INA-inima, na kojima se odnedavno može kupiti čak i kruh.





Nema dvojbe da je novi zakon o trgovini izazvao buru reakcija u javnosti, a dobar dio trgovaca koji na ovo gledaju kao na smanjivanje profita oči upire prema Ustavnom sudu pa dio njih smatra kako je na ovakvu Vladinu odluku trebalo reagirati prije nego što se stvorio kaos kojem svjedočimo gledajući fotografije iz trgovina koje su odabrale raditi nedjeljom, a pred kojima se stvaraju enormne gužve. I na to u Vladi imaju odgovor pa kažu kako je sve to dio prilagodbe na neradnu nedjelju te da će s vremenom kaos ipak splasnuti jer će se građani naviknuti na to da trgovine ne rade pa će i isplanirati kupnju.

Odgovor koji se očekuje od Ustavnog suda jest prolazi li novi zakon na testu ustavnosti, jer nije nepoznanica da je dva puta sličan zakon morao biti povučen. Ustavni sud o ovom novom zakonu dosad se ni slovom nije oglasio pa i građani i vladajući i trgovci ostaju u neizvjesnosti. U jedinom i podosta šturom istupu na ovu temu predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović rekao je kako su zaprimili zahtjev za ocjenu ustavnosti spornog zakona, ali sada čekaju očitovanje Vlade, što bi moglo potrajati pa bi mogla potrajati i odluka Ustavnog suda da taj zakon stavi na dnevni red i o njemu iznese svoje stajalište.

Čeka se Šeparović

Kako u svemu u Lijepoj Našoj postoji niša, tako i u ovom slučaju samo jedna osoba, odnosno samo predsjednik Ustavnog suda Šeparović može predmet staviti na dnevni red svojeg suda, zbog čega mnogi i jesu kritični prema ovoj opciji jer smatraju da Šeparović neće raditi u interesu građana, već u interesu politike, to jest u interesu premijera Plenkovića i njegova HDZ-a. Nije tajna da su više puta i predstavnici oporbe i predsjednik Zoran Milanović kritizirali djelovanje i odluke Ustavnog suda, pripisujući mu politički predznak, pa se taj stav zadržao i u pogledu neradne nedjelje, s tim da kritičari spornog zakona napominju da Šeparović uskoro odlazi u mirovinu te mu je ovaj mandat ujedno i posljednji na čelu Ustavnog suda pa može djelovati svojevoljno, ne obazirući se na eventualne posljedice svojeg djelovanja. Posljedice ove Vladine odluke analiziraju se među trgovcima koji govore o gubicima, no postoje i oni koji su i u ovom slučaju odlučili razvijati teorije zavjere pa se tako govori kako i zabranom rada nedjeljom premijer Plenković pogoduje INA-i, a time neposredno i mađarskom MOL-u. I doista, kada se pogledaju redovi u trgovinama koje posluju u sklopu INA-inih benzinskih postaja, takav zaključak nije teško izvesti. Zagovaratelji teorije o pogodovanju ujedno napominju kako INA svoje trgovine ima u svakom gradu i selu diljem Lijepe Naše te naglašavaju da im se pogodovalo i tijekom lockdowna.

INA se, dakle, zbog Vladine odluke o neradnoj nedjelji našla na udaru raznih teorija, a zajedno s njom i Plenkovićem na meti kritika našao se i predsjednik Ustavnog suda koji ovu temu izbjegava staviti na dnevni red te svojom odlukom smiriti nastale tenzije. Na rad INA-inih crpki nedjeljom ovih se dana osvrnuo i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar Drele, koji je zaključio da pohlepnima nikada nije dosta pa je zbog toga osobno Državnom inspektoratu podnio prijavu protiv INA-e zbog nepoštenih trgovačkih praksi. “INA prodaje i priprema kruh i pekarske proizvode na pumpama, INA prodaje i priprema hranu na pumpama, INA nema zakonom predviđene uvjete za pripremu hrane – MTU”, nabrojio je Dretar razloge zbog kojih se odlučio na spomenutu prijavu i pritom doista nije daleko od istine.

Velika polemika

Ono što Drele također problematizira jest to što, dok se na INA-inim benzinskim postajama prodaje kruh, stotine objekata i malih poduzetnika propadaju. Za to vrijeme, prema njegovim riječima “lopovi samo gomilaju svoje bogatstvo”. “Istovremeno se privatnu pekarnicu kažnjava sa 680 eura zbog dizanja cijene bureka za 20 centi. Vladajuća zločinačka organizacija svima nam se smije u lice, a mi samo sjedimo i gledamo. Hoćemo li konačno shvatiti da ovako više ne ide”, zapitao se Dretar na svojem profilu na Facebooku. Neradna nedjelja dovela je do toga da se na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza sajamski dan proglasio i u Crikvenici kojom rukovodi HDZ-ov gradonačelnik, no ministar prometa Oleg Butković ustvrdio je kako u tome nema ništa problematično i pozdravio taj potez svojeg stranačkog kolege u kojem ne vidi postupke kojima bi se iskazivalo protivljenje Vlade. U samom zakonu koji je donesen predviđeno je da svaki gradonačelnik, odnosno čelnik lokalne jedinice ima mogućnost predložiti i proglasiti sajamski dan, a ako se pita Butkovića, to i jest dobra iznimka u zakonu. Butković, kako je sam rekao, nema ništa protiv toga da se na sajamskom danu prodaje kruh ako se zadovolje zakonski propisi, minimalni tehnički propisi i sve što je po zakonu propisano. Vezano za rad nedjeljom, ustvrdio je da ljude treba adekvatno platiti. “To je, naravno, poruka svim poslodavcima i onima koji se brinu i vode tvrtke da svu onu razliku i svu onu dobit koju imaju usmjere u povećanje plaća.”









“To je smisao i naše politike, što mi provodimo sve ovo vrijeme”, dodao je ministar prometa. Inače je ukidanje rada nedjeljom i blagdanima bilo i predizborno obećanje HDZ-a uoči posljednjih parlamentarnih izbora, koje je premijer odlučio realizirati baš sada kada se počelo govoriti o tome da se priprema za osvajanje još jednoga, trećeg uzastopnog mandata. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu svojedobno je podnosila i udruga U ime obitelji, a njime se trebalo zakonski omogućiti zaposlenima u trgovinama da samostalno donose odluke o tome žele li ili ne raditi nedjeljom i blagdanima.

Predizborno obećanje

Prema njihovu prijedlogu, one koji bi se odlučili raditi nedjeljom i blagdanima trebalo je motivirati 50 posto većom naknadom. No Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo kojim su u to vrijeme predsjedali Mirando Mrsić, a onda i Gordan Maras, dva je puta taj prijedlog blokirao ne dopuštajući da se on uopće nađe na dnevnom redu sjednice Odbora. U proljeće 2018. godine GLAS i HSU podnijeli su sličnu zakonsku izmjenu, ali prema njihovu prijedlogu, naknada za neradnu nedjelju plaćala bi se 30 posto više onima koji se na taj rad odluče. Taj je prijedlog odbila Plenkovićeva vlada tvrdeći kako zakon predviđa obvezu poslodavca da radniku isplati povećanu plaću za rad nedjeljom. To je značilo da se poslodavcu ostavlja mogućnost da rad nedjeljom plaća samo jednu kunu više i da na taj način izvrši svoje zakonske obveze prema zaposleniku. Sve to Plenković je sada ostavio iza sebe i odlučio realizirati najave iz svojeg predizbornog programa, a hoće li mu se one ipak dugoročno isplatiti, vidjet ćemo.