TELEKOMI DIGLI CIJENE, A NEKIMA NISU REKLI KLJUČNU STVAR: Reagirali iz HAKOMA, evo što učiniti ako vam se to dogodilo

Autor: Dnevno.hr

Poskupljenja mobilnih usluga kod nekih korisnika izazvala su nedoumice oko prava koja imaju kada se radi o raskidu ugovora.

Mobilni operatori najavili su poskupljenje nekih svojih usluga.

Telemach Hrvatska je odlučio od 1. srpnja u ime nove usluge podići cijene od 3 do 8 kuna, dok je A1 Hrvatska dodao 100 GB svojoj Homebox usluzi i 20 kuna podigao naknadu za cijelu uslugu, također od 1. srpnja.





HT, pak, kao najveći telekom-operator, cijene je odlučio poskupjeti s 1. lipnjem, no pri tome su zaboravili, u obavijesti korisnicima o povećanju cijene usluge, navesti i da imaju pravo na raskid ugovora bez penala, navodi Večernji list.

Prenose što korisnicima savjetuje HAKOM koji je to uočio i mobilne operatore upozorio Rješenjem u kojem su im naložili da moraju ispoštovati tu zakonsku odredbu i ponovno poslati obavijest u kojoj korisnicima moraju dati mogućnost raskida ugovora.

Pravo na raskid ugovora

Sada, zbog poskupljenja mobilnih usluga, korisnici HT-a, Telemacha Hrvatske i A1 Hrvatske, za one usluge koje su poskupjele, imaju pravo raskinuti svoj pretplatnički odnos do 30. lipnja. Svako poskupljenje cijena telekom usluga korisnicima daje mogućnost da na to ne pristanu te da bez penala raskinu ugovor i to bez izuzetaka. U mnogim slučajevima, u praksi, mobilne tarife su povezane s kupnjom uređaja i otplatnim planom. No i u tim slučajevima, kada mobilni operater diže cijene, korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez penala.

Treba paziti na rokove

Ako korisnici imaju otplatni plan za uređaje vezan za tarifu koja poskupljuje, on se mora odviti prema prvobitnom scenariju, odnosno kao da su uslugu nastavili koristiti, pojašnjavaju iz HAKOM-a. Ono što korisnici trebaju napraviti jest raskinuti ugovor u za to predviđenom roku, odnosno trideset dana nakon što ih je operator obavijestio o povećanju cijena. Budući da su svi telekomi odlučili poskupjeti neke svoje mobilne usluge, raskidi i za HT, A1 i Telemach trebaju se dogoditi do 30. lipnja.

Trenutačna poskupljenja događaju se uslijed inflatorne atmosfere i pritisaka zbog povećanja cijena sirovina i energenata. Ono, što telekomi uvijek nastoje jest pri svakom poskupljenju i dodati neku uslugu ili dodatni podatkovni promet, odnosno prepakirati proizvode. U ovom slučaju poskupljenja koje će se uglavnom odviti od 1. srpnja, radi se o povećanju cijena od 3 do 8 kuna ovisno o mobilnim tarifama i operatoru, s tim da A1 ne povećava cijenu tarifa, ali povećava svoju uslugu prijenosnog kućnog interneta za 20 kuna.