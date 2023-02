TEKU SLANE SUZE NAŠIH RIBARA, OSTAJU BEZ 90 BRODOVA! Svake godine isto, primamo nove udarce: ‘Smrznutu ribu iz uvoza trgovci izvlače iz hladnjača i prodaju pod svježu’

Autor: Marinko Petković

Zbog ogromnog viška kapaciteta u plivaličarskom i kočarskom ribolovu na Jadranu, čija flota iznosi 540 ribolovnih brodova, za skraping, odnosno rezanje brodova, prijavljeno je njih čak 90, čulo se na sjednici saborskog Odbora za poljoprivredu, gdje su se koplja lomila oko zakonske podloge za akvakulturu i ribarstvo. Osim toga, ukazano je na smanjenje broja ribara za 1.170 u razdoblju od 2014. do 2021. godine, te sve veći broj vezanih ribarskih brodova, koji više ne love ribu.

Vanjski član odbora, ribar Petar Baranović drži da nikako ne bi trebalo rezati brodove mlađe od 30 godina, jer ćemo na taj način ostati bez mogućnosti ribolova na otvorenom moru, dok je onaj unutrašnji, bliže obali, ionako već preopterećen, pa se godišnja kvota od 70.000 tona, planira smanjiti.

Kako se čulo, domaću ribolovnu flotu, čine brodovi sagrađeni još prije više od 100 godina, a neki od njih su izgrađeni još 1908. godine, pa ne treba čuditi što se događaju i nesreće na otvorenom moru, kada se ribari moraju boriti i za goli život. Prosječna starost hrvatske ribolovne flote iznosi 38 godina, dok su brodovi u Italiji u prosjeku stari 34 godine, Španjolskoj 36 godina, kao i u oni u Portugalu.





30 pravilnika u šest mjeseci?

No, hrvatske ribare, kaže, muči i nelojalna konkurencija smrznute ribe iz uvoza, koju trgovci, preko noći, izvlače iz hladnjača i prodaju pod svježu, dok oni nemaju kupaca na peškarijama. Tu su i administrativne barijere, jer već dvije godine, za programsko razdoblje od 2021-2027. godina, čekaju isplatu naknade za lovostaj i trajnu obustavu ribolova. Nadalje, čak 30 pravilnika bi trebalo donijeti Ministarstvo poljoprivrede u narednih šest mjeseci, što drži ”nemogućom misijom”.

Što se tiče marikulture, Baranović napominje da raste uzgoj orade i brancina, te da je uzgoj morske ribe raste godišnje po stopi od 28 posto, što znači da 2001. proizvedeno 4.800 tona morske ribe, koju prati i veća potrošnja, koja je 2001. godine iznosila 3.580,299,91 kg. Drugim riječima, turisti su pojeli preko tri tisuće tona morske ribe, a u prvom redu preferiraju plavu ribu i glavonošce kao što su lignje, sipe i hobotnice. No, zakonodavac najavljuje smanjenje ulova morske ribe, koja je prošle godine iznosila u vrijednosti 470 milijuna kuna.

Što je s pastrvom?

U prosjeku druge mediteranske zemlje, imale su pad izlova u prosjeku 16 posto. Primjerice, Italija – 37 posto, Španjolska – 20 posto, Grčka – 17 post. To znači da onaj tko je više uništavao zajedničke morske resurse, mora i više platiti, a hrvatski kočarski ribolov na godišnjem nivou iznosi 3.500 do 3.800 tona. Dakle, potrošnja morske ribe, prije svega zahvaljujući turizmu, bilježi rekordne iznose, dok pada one slatkovodne, posebno pastrve, i to pored znatnih vodenih resursa za njezin uzgoj.

S druge strane, već 15 godina stoji uzgoj pastrve na 400 tona, iako su njezine tržišne mogućnosti 2000 tona. No, Hrvati slabo jedu, ali i love slatkovodnu ribu. Svijet i tu otišao naprijed, ali i zemlje u našem okruženju, kao što je BiH, od kuda stiže subvencirana uvezena pastrva, kao i ona uzgojena iz Italiji u toplome moru, što se negativno održava na njezinu kvalitetu. Osim toga, kad je riječ o zatvorenom sustavu uzgoju šarana u hangarima, kod nas čak i veliki ribnjaci, kao što je 100 ha ribnjaka Belje, od čijeg je najma odustala PP Orahovica, jer kormorani pojedu ribe na dnevnoj bazi onoliko koliko su sami teški. Država je na ime odštete za pojedenu ribu od kormorana isplatila 20 milijuna kuna ili oko tri milijuna eura.

Ipak, statistika je zabilježila rast šaranskih ribnjaka za 1.062 ha, dok je pastrvne izlovljeno manje za 41 tonu, iako rastu površine u eksploataciji.