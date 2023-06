Tektonske promjene u najvećem gospodarstvu svijeta: Burze odmah reagirale velikim plusevima

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Cijene dionica na Wall Streetu u četvrtak su snažno porasle. Dow Jones je narastao 1,26 posto, na 34.408 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,22 posto, na 4.425 bodova, a Nasdaq indeks 1,15 posto, na 13.782 boda.

Pozitivni trendovi rezultat su rasta trgovine na malo, stagnaciji zahtjeva za pomoć nezaposlenima i oštrom padu uvoznih cijena – koji su potaknuli špekulacije da Fed ipak neće povećati kamate na razine koje njegovi čelnici očekuju.

Naime, Fed je dan ranije na redovnoj sjednici objavio kako će zadržati kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5 do 5,25 posto, napomenuvši kako ovo ipak nije kraj i kako se do kraja dana očekuju još barem dva povećanja kamata u rasponu od 5,50 do 5,75 posto.





ESB digla kamatne stope

Mnogi ulagači ipak ne vjeruju u to, navodi Ross Mayfield, strateg u tvrtki Baird.

“Nakon podataka koji ukazuju na slabljenje inflacijskih pritisaka i otpornost gospodarstva, cijene su dionica porasle, a prinosi na obveznice pali jer ulagači ne vjeruju da će Fed biti tako agresivan kako nastoji pokazati. Riječju, tržište ne vjeruje da će Fed još dva puta u ovoj godini podići kamate”, rekao je Mayfoeld.

U isto vrijeme Europska središnja banka je dodatno povećala kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, što je uzrokovalo oprezno trgovanje.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,34 posto, na 7.628 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,13 posto, na 16.290 bodova, a pariški CAC 0,51 posto, na 7.290 bodova.