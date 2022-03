TAKO IZGLEDA PUTINOVA RUSIJA: Vrećica popularnog fast fooda danas se plaća i više od 800 kuna

Nakon što je američki prehrambeni div objavio kako zatvara sve svoje restorane u Rusiji, McDonald’s u Moskvi sinoć su preplavili kupci, piše Daily Mail. Ispred restorana brze hrane bilo je na stotine automobila u dugim kolonama, a jedan svjedok je rekao kako je red bio dug gotovo kilometar, što sugerira da sami Rusi baš i nisu oduševljeni sankcijama.

Slične gužve su prošlog tjedna zabilježene u IKEA trgovinama u Moskvi i Sankt Peterburgu, kao i u sibirskim poslovnicama u Omsku i Novosibirsku, gdje su kupci požurili kako bi pokupovali što se još može kupiti.

Na ruskoj online stranici za prodaju Avito.ru nude se brojni proizvodi iz McDonald’sa, čak i ambalaža. Jedan Rus koji je odlučio zaraditi na sankcijama tako za običnu vrećicu traži 15.000 rubalja, odnosno 882 kune.

Supersize me ! There’s a long queue forming in Moscow outside the huge and historic #McDonalds on Pushkin Square after the US fastfood giant announced it was closing in Russia. pic.twitter.com/C8mZCzFhpc

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) March 8, 2022