TAJANSTVENI PODUZETNIK KOJI POVEZUJE MESIĆA I BEROŠA: Nevjerojatan detalj sve otkriva

Autor: Iva Međugorac

Premda je odavno bivši Stjepan Mesić nema se namjeru trajno distancirati od politike, štoviše nekadašnji predsjednik posljednjih je godina jedan od najaktivnijih društveno-političkih komentatora i analitičara kojega za savjete nerijetko kontaktira i aktualni predsjednik Zoran Milanović, kojega je podržavao u kampanji za Pantovčak.

Baš poput Milanovića i Stipe Mesić bio je jedan od gostiju kontroverznog Kluba u kojem je uglednike okupljao bivši šef Janafa Dragan Kovačević. No za razliku od Milanovića koji svako malo koketira s hrvatskom desnicom, Mesić je po tom pitanju prilično principijelan. Naime, on je stasao u najpoznatijeg hrvatskog antifašista, kojemu desnica uslijed najljećih konflikata nerijetko predbaci ustaške pjesme i čekove iz Australije, no njega se to ne tiče previše.

Isto tako nisu ga previše ni dotakle sve navodne afere koje su se za njim vukle tijekom ozbiljnog političkog angažmana.

Postoje međutim pitanja na koja Mesić nikada nije odgovorio pa su samim time one u hrvatskoj javnosti svedene na razinu misterija. Nikada bivšeg predsjednika ni jedan televizijski novinar kod kojih često gostuje nije upitao što je danas s njegovim stanovima na Borčecu i je li misterioznom prijatelju vratio pozamašnu pozajmicu temeljem koje se domogao spornih stanova koji su odavno pali u zaborav.

Neobična priča s Berošem

Godinama su poslovi Mesićeve obitelji pa i njega samoga na razini misterija, do unazad par godina on je djelovao iz Ureda bivšeg predsjednika, a pored toga ima i jednu od ponajvećih mirovina u državi, no i mimo toga Mesić je u poslovnim vodama bio, ali i ostao utjecajan. Neobična se priča splela oko bivšeg predsjednika, a do nje vodi traljavost aktualnog HDZ-ova ministra zdravstva Vilija Beroša koji se u središtu skandala našao zbog plaftorme Cijepise.hr iza koje stoji misteriozna tvrtka Cuspis u vlasništvu stanovitog milijardera Vinka Kojundžićža. Pored te tvrtke kojoj je Beroš ispod stola i bez javnog natječaja osigurao milijunski posao, više od milijun kuna kapnulo je na račun marketinške agencije Media Val koja je radila na internetskoj stranici koronavirus.hr.

Agencija je ovo čija je vlasnička struktura i više nego zanimljiva. Naime, prema podacima s Fininih stranica vlasnici agencije su Bernard Mihaljević, Ivica Hubzin i Mario Aunedi Medek koji je ujedno i direktor navedene tvrtke. No, Medek se povezuje i sa tvrtkom Apheus u kojoj surađuje s nekadašnjim gradonačelnikom Sv. Ivana zeline Marijem Dukartićem, a donedavno je partnerski odnos njegova i sa vlasnikom građevinske tvrtke Timont stanovitim Nevenom-Tončijem Medićem. Međutim, ovaj široj javnosti relativno nepoznati direktor surađivao je i sa bivšim predsjednikom Mesićem u čuvenoj Ingri. Medek je bio predsjednik Nadzornog odbora tog bivšeg građevinskog giganta, na tu je poziciju stigao krajem 2019.godine kao nasljednik zaboravljenog Davora Šterna, a Mesić je pak godinama bio član Nadzornog odbora Ingre u kojoj je i danas član. U međuvremenu je prema podacima iz sudskog registra Aunedi Meked stekao 29.210 Ingrinih dionica za koje je izdvojio nešto više od 230 tisuća kuna. Utjecaj bivšeg predsjednika u Ingri posljednih godina nije isti kao što je nekoć bio, ali su zato veze Media Vala s Ministarstvom zdravstva prilično izražene.

Upravo je ova agencija svojedobno radila na osobnoj promociji članova Nacionalnog stožera, a oni stoje i iza famoznog projekta Andrije koji je u prvom valu koronakrize zabavljao naciju. Zanimljivo, osim što je surađivao s bivšim predsjednikom Mesićem, ali i aktualnim ministrom Berošem Medek je suradnik Danka Debana, supruga moćne direktorice Zagrebačkog holdinga Ane Stojić Deban. Uza sve ostale aktivnosti Medek surađuje i sa poslovnom školom Bernays gdje su ga prezentirali kao stručnjaka za odnose s javnošću koji je diplomirao na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, nakon čega je odrađivao brojne kampanje za Vip, Coca-Colu, Nestle, Avon i mnoge druge kompanije. Ujedno ga se opisuje i kao člana Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Hrvatskog društva lobista, Američke trgovačke komore, Britansko-hrvatske gospodarske komore, Francuskog poslovnog kluba, ali i Hrvatske udruge komunikacijskih agencija koji je svojedobno predsjedao Grand Prix žirijem.