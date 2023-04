TAJANSTVENA GOSPOĐA SVE NADGLEDA IZ ITALIJE! S Todorićem je povezuje kumstvo: Ona je jedna od najuspješnijih i najbogatijih žena domaćeg biznisa

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Nedavno je Hrvatski telekom objavio godišnje izvješće u kojem posebnu pozornost privlače naknade koje se izdvajaju za članove Nadzornog odbora, među kojima prednjači zamjenik predsjednika Ivica Mišetić, koji je za svoj rad od početka siječnja pa sve do kraja prošle godine dobio naknadu u iznosu od 241.662 kune, no podjednakim iznosom može se pohvaliti i dugogodišnja članica Nadzornog odbora, tajanstvena Dolly Predović, kojoj je isplaćena naknada od 230.788 kuna.

Bogato iskustvo

Tko je Mišetić, široj hrvatskoj javnosti uglavnom je dobro poznato, riječ je o ocu Tene Mišetić, bivše suradnice premijera Plenkovića koja se u međuvremenu otisnula u Bruxelles, u kojemu je nastavila svoju karijeru uz Ursulu von der Leyen, dok otac Mišetić karijeru gradi i u Tedeschijevoj Atlantic grupi, a u javnom prostoru uglavnom se proslavio kao dugogodišnji šef Croatia Airlinesa koji je iza sebe ostavio rasulo u toj državnoj tvrtki. Zgodno je spomenuti kako je i Mišetićeva supruga Ariana Bazala Mišetić dugogodišnja zaposlenica Hrvatskog telekoma, u kojem se uglavnom nalazila na vodećim pozicijama.

Nije to ništa nepoznato, Mišetići se godinama javno eksponiraju, a za razliku od njih, Predović je uspjela ostati u sjeni iako je u poduzetničkim vodama opisuju kao jednu od najuspješnijih, ali i najbogatijih žena domaćeg biznisa. Za Predović biznis nije nepoznanica, uz njega je vezana od malih nogu jer je njezin otac Đuro Predović u vrijeme komunizma bio direktor kultnog zagrebačkog Sljemena, koji je u međuvremenu uspio preuzeti i Podravsku banku.





O kćeri Predović pisalo se prije nekoliko godina, kada je s Jasminom i Josipom Bagarić pokrenula priču Career Paths Croatia u kojoj su te tri poslovne žene sjedinile svoja bogata iskustva i znanja kako bi na domaćem tržištu predstavile ovaj internacionalni koncept kojim se povezuju učenici i studenti sa sveučilišta, pri čemu im se asistira u profesionalnoj orijentaciji. Kada se govorilo o tom projektu, ukratko je predstavljena biografija Dolly Predović pa se tako doznalo da je bila profesorica korporativnih financija na sveučilištu Bocconi, potom i direktorica odjela za međunarodno obrazovanje, a osim toga, više od dva desetljeća Predović je profesorica korporativnih financija i vrednovanja na MBA-u.

Mnogo funkcija

Podaci iz službenog životopisa otkrivaju da je rođena u Zagrebu, a uz hrvatski jezik, govori i talijanski koji joj je blizak baš poput našeg jezika te uz to tečno govori engleski, a dobro njemački jezik. Školovala se na Sveučilištu u New Yorku, ali i na Sveučilištu Bocconi u Milanu.

Uz to, u životopisu Predović navodi da je osnivačica i glavna direktorica koprivničke Podravske banke, a spominje i članstvo u Nadzornom odboru Hipotekarne banke Podgorica te članstvo u Upravnom odboru Pirelli RE Milana. Niže se u njezinoj karijeri mnogo funkcija i pozicija, a jedna od njih je i ona koja uključuje članstvo u Akademskom vijeću Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Sve u svemu, respektabilna karijera i respektabilan životopis. U svemu tome Predović je pronašla vremena i za bračni život pa se tako udala za crnogorsko-talijanskog poduzetnika Miljana Todorovića koji se zajedno sa svojom suprugom smatra najvećim vlasnikom Podravske banke. Zanimljivo je da su supružnici kumski povezani s bivšim gazdom Agrokora Ivicom Todorićem, a još zanimljivije to da su oni ujedno i suvlasnici slastičarnice Magnolija, čija je vlasnica Jasmina Bagarić.

O Todoroviću je još prije desetak godina pisao Jutarnji nazivajući ga talijanskim biznismenom crnogorskog porijekla koji je ujedno počasni konzul Slovačke, ali i vatreni navijač Milana. Od tasta Đure Predovića, koji je također dugogodišnji prijatelj obitelji Todorić, Todorović je preuzeo tvrtku Cerere. Baš je on s partnerima preuzeo Podravsku i Hipotekarnu banku najavljujući prije desetak godina da se na tome ne kani zaustaviti. I sam otac Predović dugi niz godina živi u Trstu, a s Todorićem, odnosno s njegovim Agrokorom, poslovali su baš preko tvrtke Cerere.

Bankarski biznis

Zahvaljujući njoj, na policama Todorićeva Konzuma mogli su se pronaći razni talijanski proizvodi, a Predović i Todorović su se pak, prema nekim nagađanjima, obogatili plasirajući Podravkine proizvode na talijansko i slovačko tržište.

U medijima se 2007. pisalo kako su Todorić i partneri Predović i Todorović preuzeli crnogorski lanac kioska, ali taj biznis nije zaživio premda su imali velike planove. To za Todorovića nije bio neki udarac jer je njegov biznis uglavnom fokusiran na banke pa on nadzire Hipotekarnu banku Crne Gore preko mreže tvrtki Nereo Finance SA i Cerere. Tamo gdje je bankarski biznis, tamo su i milijuni, jasno je to i laicima, a svoje milijune bračni par Predović-Todorović najradije ulaže u nekretnine, tako primjerice ova dugogodišnja članica NO-a Hrvatskog telekoma posjeduje apartman u New Yorku na Petoj aveniji. Bračni par može se pohvaliti i nizom nekretnina u Italiji, a Dolly Predović i time da je počasna konzulica Crne Gore, zemlje iz koje korijene vuče njezin suprug, počasni konzul Slovačke u koju je plasirao Podravkinu Vegetu, dok je istodobno tvrtka Cerere Podravci isporučivala glutaminat. Prema dostupnim podacima, Cerere je tvrtka specijalizirana za opskrbu prehrambene industrije, a sredinom devedesetih ta je tvrtka u suradnji s Podravkom osnivala zajednička poduzeća u Pragu i Bratislavi, navodno pomažući koprivničkoj kompaniji u razvoju distribucijske mreže u tim zemljama. Zajednički su sagradili tvornicu Vegete u Mohaču s ciljem da Podravka premosti carinske zapreke koje su je dijelile od tržišta CEFTA-e u kojoj je Mađarska u to doba bila.









Oni koji Todorovića poznaju opisuju ga kao pragmatičnog, ali i vrlo agilnog poduzetnika koji svojeg punca Predovića i jest nagovorio na kupnju koprivničke Podravske banke, koja je u to doba bila na glasu kao najbrže rastuća banka u Hrvatskoj.

Od Trsta do Albanije

Za njih je to bio tek početak pa su uskoro ušli i u crnogorsku Hipotekarnu i Atlasmont banku, a spominjali su se i zbog preuzimanja banke u Albaniji te se govorilo kako vode još neke pregovore u Hrvatskoj. Kako su ovi imućni supružnici ulagali u nekretnine po Americi i Italiji u kojoj žive, tako je Todorović s partnerom Denisom Mandićem ulagao i u nekretnine na crnogorskoj rivijeri, a spominjan je i kao suvlasnik zatvorenog dioničarskog fonda Western Balkan koji ulaže u Srbiji. No svojim najvećim uspjehom i ogromnom strašću ovaj menadžer doživljavao je Podravsku banku, koju je nazivao krovnom organizacijom iz koje je planirao upravljati jadranskim carstvom od Trsta do Albanije, što mu je izgleda u tišini i pošlo za rukom. Uspješni i tajanstveni poduzetnici tako daleko od očiju javnosti upravljaju bankama u našoj zemlji, a uz to su se razgranali i po Hrvatskom telekomu, i sve to uz unosne naknade o kojima dobar dio hrvatske javnosti ne zna ništa i o kojima može samo sanjati.