Na njihove plaće Hrvatska je zaboravila, a imaju vrlo važan posao: ‘Sramotno, od nas sve kreće’

Autor: Milan Dalmacija

Vlada je prošloga tjedna predstavila dvije uredbe kojima će urediti plaće u državnoj i javnoj službi. Nastavak je to ranijih mjera povećanja plaća u javnom sektoru, koje je započelo još u lipnju prošle godine isplatom privremenog dodatka na plaće 219.000 državnih i javnih službenika u iznosima od 60, 80 i 100 eura. Istovremeno je uvećan i regres s 200 na 300 eura, da bi nedugo zatim bila uvećana osnovica plaća izmjenama Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika, što je bio i temelj za donošenje ovih uredbi.

Tako će koeficijenti plaća za državne službenike već u ožujku biti povećani za prosječnih 13,5 posto, dok će javni službenici dobiti povećanje u prosjeku od 13,8 posto. Bitno je naglasiti da je ovim zahvatima smanjen broj različito tretiranih radnih mjesta s 1575 na 862 u državnoj službi te s 965 na 400 u javnoj službi. Oni su podijeljeni u 16 platnih razreda s koeficijentima od 1,06 do 7,63.

Ovim će promjenama najniža prosječna plaća za zaposlenike sa srednjom stručnom spremom biti 1.000 eura, poručio je premijer Andrej Plenković predstavljajući uredbe. Nije propustio spomenuti kako je u njegovu mandatu od listopada 2016. godine do studenoga prošle godine prosječna neto plaća porasla za 61 posto. Među 244.000 ljudi koje će zahvatiti ove vrlo važne promjene nalaze se učitelji i nastavnici, kojima bi plaća, prema procjenama Vlade, trebala iznositi 2315 eura bruto.

Odgojiteljice izbačene iz računice

Nedavno su iz Sindikata hrvatskih učitelja otkrili koliko bi trebale rasti plaće pomoćnog osoblja u obrazovanju, poput domara i čistačica. Njima su također plaće podignute, pošto potpisuju ugovor o radu s resornim Ministarstvom znanosti i obrazovanja, što znači da im novac stiže iz državnog proračuna. No, sustav obrazovanja u hrvatskoj se dijeli na predškolski odgoj te osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

Među navedenim skupinama jedino je predškolski odgoj financijski prepušten jedinicama lokalne samouprave te privatnim tvrtkama. To znači da odgojitelji i odgojiteljice u vrtićima, ali i drugo pomoćno osoblje neće dobiti povećanje plaća, od u prosjeku 13,5 posto, koliko su najavili iz Vlade. To nam je potvrdila i odgojiteljica iz jednog zagrebačkog dječjeg vrtića.

“To je sramotno, jer smo mi prva stepenica odgojno-obrazovnog sustava. Sramota je da nismo u državnom sustavu, već svaki šerif svoga sela može kako hoće. Zato i jesu nejednaka primanja odgojiteljica po gradovima”, ogorčeno nam je rekla Zagrepčanka.

Prepušteni privatnicima i lokalnim šerifima

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) u školskoj godini 2020./2021. u Hrvatskoj su djelovala 1524 dječja vrtića i područnih ureda uz još 173 druge ustanove u kojima se provode programi predškolskog odgoja. Od toga, država je osnivač jednog dječjeg vrtića, jednog područnog odjela i dvije ustanove za predškolski odgoj. Jedinice lokalne samouprave osnivači su ukupno 1118 dječjih vrtića i područnih ureda te 151 druge ustanove dok su privatne tvrtke i vjerske zajednice osnivači i vlasnici 424 vrtićke, odnosno predškolske ustanove. U njima je bilo zaposleno 13.999 odgojitelja i učitelja te 8537 osoba koje su obavljale druge poslove.

Grad Zagreb je podigao plaće osoblja u dječjim vrtićima od 1. siječnja ove godine za 11 posto te najavio dodatno povećanje od četiri posto uz isplatu božićnica, uskrsnica, darova za djecu i regresa. No, nisu sve jedinice lokalne samouprave to učinile, ili su to učinile u većem ili manjem postotku. Kod odgojitelja koji rade u vrtićima, čiji su osnivači privatne tvrtke ili vjerske zajednice, plaća ovisi o brojnim faktorima koji nemaju nužno veze s poslovanjem ili dobrom voljom vlasnika.