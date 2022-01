ŠVICARSKA OTVORILA TRŽIŠTE RADA I HRVATSKIM RADNICIMA: Evo kolike su plaće i troškovi života sezonaca u toj zemlji

Autor: Dnevno.hr

Od 1. siječnja Švicarska je otvorila svoje tržište rada hrvatskim radnicima, čime su oni izjednačeni s drugim državljanima zemalja članica Europske unije. Prema posljednjim podacima u Švicarskoj radi nešto manje od 30.000 Hrvata.

Nataša Kačar, vlasnica portala Posao u turizmu te agencije za zapošljavanje, za Index.hr kaže kako se se ovih dana u tu zemlju zaputili prvi radnici iz sektora ugostiteljstva, koji su otišli odraditi zimsku sezonu.

Na njezinom portalu su ovih dana objavljeni oglasi za kuhare, pomoćne kuhare, konobare i barmene iz Hrvatske koji žele raditi u švicarskim hotelima tijekom zimske sezone.

Kaže kako se plaće kreću u rasponu od 3900 do 4300 eura bruto za kuhare, s tim da se tu radi o pomoćnim, a ne o glavnim kuharima, dok plaće barmena i konobara iznose od 3900 do 4400 eura bruto plus napojnice.

Radno vrijeme je 9 sati dnevno, s pauzom od 50 minuta, a radi se 45 sati tjedno uz dva slobodna dana.

Obavezno znanje njemačkog

Od radnika se traže završena strukovna škola, minimalno iskustvo od 1 do 5 godina te poznavanje njemačkog jezika. Kuhari mogu slabije poznavati njemački, u rangu B1 stupnja, dok se za konobare i barmene traži izvrsno poznavanje njemačkog (B2).

Kačar kaže kako Švicarci dosta strogo provjeravaju znaju li radnici njemački i upozorava da se ne prijavljuju oni koji misle da će proći s nepoznavanjem njemačkog, jer to jednostavno nije slučaj.

Još jedan od uvjeta koji svi kandidati moraju ispunjavati je obavezno posjedovanje covid-potvrde.









Kandidati moraju predati detaljan CV na njemačkom jeziku s fotografijom, a najkvalitetniji kandidati dobit će priliku za razgovor s poslodavcem Skypeom.

Kandidatima je osiguran smještaj uz nadoplatu koja iznosi od 380 do 570 eura mjesečno te prehranu koja se mjesečno nadoplaćuje od 280 do 430 eura. Što se tiče neto iznosa plaće, on se umanjuje od bruta za 13 do 20 posto, ovisno o regiji.