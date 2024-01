Svi se pitaju otkud državi toliko novca za povećanje plaća: ‘Tu se stvorio dodatan prihod’

Autor: Milan Dalmacija

Vlada je nakon nekoliko tjedana rasprave u javnosti konačno predstavila dvije uredbe kojima će urediti plaće u državnoj i javnoj službi. Dio je to već ranije poduzetih mjera povećanja plaća u javnom sektoru, koje je započelo još u lipnju prošle godine isplatom privremenog dodatka na plaće 219.000 državnih i javnih službenika u iznosima od 60, 80 i 100 eura. Istovremeno je uvećan i regres s 200 na 300 eura, da bi nedugo zatim bila uvećana osnovica plaća izmjenama Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika, što je bio i temelj za donošenje ovih uredbi.

Tako će koeficijenti plaća za državne službenike već u ožujku biti povećani za prosječnih 13,5 posto, dok će javni službenici dobiti povećanje u prosjeku od 13,8 posto. Bitno je naglasiti da je ovim zahvatima smanjen broj različito tretiranih radnih mjesta s 1575 na 862 u državnoj službi te s 965 na 400 u javnoj službi. Oni su podijeljeni u 16 platnih razreda s koeficijentima od 1,06 do 7,63.

Ovim će promjenama najniža prosječna plaća za zaposlenike sa srednjom stručnom spremom biti 1.000 eura, poručio je premijer Andrej Plenković predstavljajući uredbe. pritom nije propustio spomenuti kako je u njegovu mandatu od listopada 2016. godine do studenoga prošle godine prosječna neto plaća porasla za 61 posto, dok je inflacija u tom razdoblju dosegla 28,6 posto.

Država to ima otkud platiti

Inflacija je posebno bila jaka u protekle dvije godine zbog čega mnogi građani nisu zadovoljni svojim plaćama. No, svi građani Hrvatske, kroz izravne poreze ili PDV, između ostalog, financiraju i plaće u državnom i javnom sektoru. Promjene koeficijenata, a posljedično i plaće, obuhvatit će 244.000 državnih i javnih službenika. To treba nekako i platiti. Samo ove godine se za povećanje plaća unutar državnog proračuna planira izdvojiti 880 milijuna eura, a kumulativan učinak zajedno s prošlogodišnjim povećanjima iznosi ukupno 1,5 milijardi eura. Stoga smo upitali ekonomista Ljubu Jurčića može li si država to priuštiti?

“Sad smo u takvoj situaciji da se državni prihodi povećavaju s inflacijom, jer ona djeluje kao povećanje poreza. Zbog nje ‘de facto’ porezi ostaju isti, a zbog cijena se povećava porezna baza. Cijene proizvoda rastu tako da i proračunski prihodi rastu. Jedan izvor povećanja plaća je inflacija, odnosno korištenje inflacijskih prihoda državnog proračuna. Drugi izvor je to što imamo redovite prihode iz Europske unije i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Na stavki kapitalnih ulaganja iz proračuna, država to čini iz novca koji dolaze iz Europe, tako da se tu stvorio dodatan prihod. To nije neki veliki problem što se tiče financiranja”, rekao nam je Jurčić.

Državi ovakva situacija uvelike pomaže, istaknuo je naš ekonomist i bivši ministar gospodarstva, jer sad europskim novcem financira ono što bi inače morala iz proračuna, zbog čega ne bi ostalo prostora za sve porezne izmjene koje su nedavno stupile na snagu s ciljem povećanja plaća u privatnom sektoru. Iako je proteklih dana bujalo nezadovoljstvo u sindikatima zbog utvrđenih koeficijenata i načina pregovora Vlade s njima, Jurčić ističe da će se to nezadovoljstvo sad prebaciti na privatni sektor, jer većina tvrtki ne može pratiti toliko povećanje plaća.

“U odnosu na okruženje, mi imamo proizvode, uređaje, odjeću, kompjutere, mobitele, aute kao i naši zapadni susjedi koji imaju dva-tri puta veću plaću nego mi. To je onaj vidljivi ili nevidljivi izvor nezadovoljstva. Druga stvar, ovdje je pitanje može li privatni sektor toliko podići plaće, koje opet ovise o produktivnosti, koja se pojedinačno može povećati, ali generalno gledano na nivou ekonomije, produktivnost ne ovisi o pojedincu ili poslovnoj odluci nekog poduzeća. Produktivnost na nivou države ovisi o ekonomskoj politici Vlade. Tako da mi možemo imati neku kompaniju koja zarađuje i može dati veće plaće, ali generalno to nije slučaj i prosjek je općenito loš. Ja sam za to da se dižu plaće. Ovdje će se sad dogoditi to da će se malo prigušiti nezadovoljstvo javnog sektora, a zapravo će izazvati sukob s privatnim proizvodnim sektorom koji ne može toliko podići plaće”, ustvrdio je Jurčić.









Pametno korištenje deficita

Iako kaže da je s ljudske strane dobro povećavati plaću i smanjivati utjecaj inflacije, on drži da ovakva ekonomska politika nije dobra. Tvrdi da bi sve napore trebalo usmjeriti k povećanju produktivnosti i broja zaposlenih, jer je to jedini način da se na dugi rok povećaju plaće i mirovine. Država je ipak odlučila povećati plaće u javnom sektoru povećanjem proračunskog deficita koji će ove godine iznositi 1,9 posto, odnosno 1,3 posto više nego lani. Uzbunilo je to mnoge stručnjake, koji tvrde da na taj način klizimo u krizu. No, Jurčić ima drugačije mišljenje.









“Za povećanje proizvodnje morate investirati. Kad nemate proizvodnje, vi se kao država zadužite, povećate proračunski deficit i to uložite u razvoj. Postoji faza u razvoju gdje država mora uložiti da bi privatni sektor to razvio. Državni deficit nije zlo ako se s njim financira razvoj. Deficit je zlo ako država financira gubitke koje je napravila u prethodnih nekoliko godina, što se u Hrvatskoj najčešće radi”, rekao je Jurčić i nastavio:

“Manje je efikasna proizvodnja s ovim što se u Hrvatskoj radi. Tako čuvate neefikasnu proizvodnju s jedne strane, a s druge strane činite deficit. U tom smislu je deficit pogrešna stvar. Deficit treba gledati kao najjeftiniji izvor financiranja razvoja, a za razvoj morate znati što trebate napraviti. Za to nije dovoljan novac, to je tek na petom-šestom mjestu. Trebate imati ekonomsku politiku, institucije, organizacije, kadrove, procedure itd. To je onda ekonomska politika, a ovo što se priča je politika katastrofe”, uvjeren je ekonomist.

‘U najboljem trenutku’

Njegov je zaključak da je povećanje plaća u javnom sektoru došlo u najboljem trenutku, jer bi sve strane, i Vlada i sindikati, iz svega trebali izići zadovoljni. Doduše, sindikati imaju rok od 15 dana da se očituju i iznesu svoje zahtjeve, koje će Vlada potom ponovno analizirati, a potom odlučiti o njihovu usvajanju. Nije propustio, naime, povući paralelu s nadolazećim izborima, iako drži da je to trebalo napraviti i prije “predizbornih igara”.

“Ovo je najbolji trenutak za traženje povećanja plaća i to je za Vladu najbolji trenutak jer dolaze izbori i Vlada može dići plaće. Ovdje se ne treba brinuti. Kad država isplati prvu plaću s povišicom, izbori mogu ići u petom mjesecu, jer će ljudi dobiti stotinjak eura više, bit će malo raspoloženiji, a za dva-tri mjeseca će shvatiti da to i nije toliko puno. Dobro se pogodilo i vladajućima i sindikatima”, rekao je Jurčić i zaključio kako tu nema velike ekonomske mudrosti, već je riječ o raspodjeli onoga što je stvoreno u trenutnoj situaciji.