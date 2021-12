SVI SE BOJALI POSKUPLJENA, ALI INFLACIJA JE DOŠLA I PRIJE EURA: Hoće li nam onda biti još gore kad uvedemo zajedničku europsku valutu?

Autor: Dnevno.hr

Ostalo je nešto malo više od godinu dana ostalo do uvođenje eura, barem ako gledamo rok koji je zadala Vlada. Posla je još jako puno, ali zaključak jučerašnje sjednice Nacionalnog vijeća za uvođenje eura je da sve ide svojim tijekom.

Ministar financija Zdravko Marić sljedeći tjedan u Bruxellesu potpisuje sporazum o suradnji s Europskom komisijom na provedbi komunikacijske i informacijske kampanje za uvođenje eura u Hrvatskoj.

Rezultat toga je da će Komisija pokriti 50 posto troškova što će ih Hrvatska imati kako bi svakom građaninu objasnila što će donijeti euro i kako bi otklonila njegove sumnje da će zamjena kune tom zajedničkom europskom valutom značiti dodatne troškove, a prije svega poskupljenja u domaćim trgovinama, piše Novi list. I ministar financija je svjestan toga da se građani boje zaokruživanja cijena naviše kod uvođenja eura, što bi već visoku inflaciju još više potjeralo gore.

Prednosti eura se vide u dobrim vremenima

Vlada se ipak mora baviti inflacijom i dok ne uvedemo euro, jer ova jača u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Ministar financija napominje da Vlada inflaciju uzima u obzir jer ona utječe na ukupni standard građana te da su baš standard građana i njihove plaće među ključnim prioritetima, dodajući da Vlada, osim poreznom politikom, na plaće u gospodarstvu ipak ne može utjecati.

No, na pitanje hoće li Vlada zbog toga pristati i na povećanje osnovice građanima kojima je ona poslodavac Marić nije odgovorio. Ni premijer Plenković nije htio odgovoriti na to pitanje, podsjećajući da se Vlada po tom pitanju iskazala jer je od početka mandata povećala osnovicu za više od 18,5 posto.

Sindikalist Vilim Ribić napominje da su plaće u prvih devet mjeseci ove godine rasle u drugim sektorima, a da se javni sektor uvijek prilagođava tom rastu, no pitanje je hoće li taj rast biti dovoljan da sačuva standard građana ili će on ipak padati u sljedećim mjesecima, piše Novi list.

Iako kaže da je eurofil, Ribić upozorava da sve što dolazi iz Unije ne mora biti savršeno i da se treba kritički valorizirati. Kad je riječ o uvođenju eura, ipak ima i rezerve i strahove. Kaže da euro ima svoje prednosti, no one se vide i ostvaruju u dobrim vremenima, dok u krizi postoje opasnosti koje bi u konačnici mogle dovesti do novih valova iseljavanja.

Glavna ekonomistica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Iva Tomić napominje da su koristi od uvođenja eura veće od mogućih troškova, pogotovo za malu ekonomiju kao što je hrvatska kao i da su rast cijena zasad puno više osjetili poslodavci, posebice kad su u pitanju energenti i sirovine koje se koriste u proizvodnji.