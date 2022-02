SVI PRIČAJU O PLINU, A ZABORAVLJAJU NA PŠENICU: Hoće li Hrvatska biti kruha gladna u slučaju rata u Ukrajini?

Autor: Ivana Jurišić

Prvi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak pokazuju kako je vrijednost hrvatskog robnog izvoza ostvarenog tijekom 2021. godine iznosila 143,4 milijarde kuna, što je 27,9 posto više u odnosu na 2020. godinu, dok je uvoz porastao za 23,2 posto, na 212,5 milijardi kuna. Podaci pokazuju kako vanjskotrgovinski manjak za prošlu godinu iznosi 69,1 milijardu kuna i povećan je za devet i pol milijardi kuna u odnosu na 2020. godinu, te kako pokrivenost uvoza izvozom za prošlu godinu iznosi 67,5 posto.

Problemi na rusko-ukrajinskoj granici ne znače samo probleme s višim cijenama plina. Podaci američkog ministarstva poljoprivrede pokazuju kako Ukrajina i Rusija sudjeluju s 29 posto u globalnom izvozu žitarica. Započne li rat između Ukrajine i Rusije, to znači i više cijene kruha i pekarskih proizvoda, koji su u godinu dana i bez toga poskupjeli 10,4 posto. Što to znači za hrvatske građane koji jedu najviše kruha i drugih pekarskih proizvoda u EU (oko 62 kg po osobi godišnje), nije teško zamisliti. Kada nema novaca za meso, ribu, voće i povrće, gladan želudac se puni kruhom i krumpirom. A kad njihova cijena skoči, to znači puno gladnih, osobito kada se u tu računicu ubace i visoke cijene energenata od travnja.

“Javljaju mi se ljudi koji se odriču hrane kako bi mogli platiti režije, jer neplaćene režije znače ovršen račun, a ovršen račun znači još veće siromaštvo jer nećete moći u minus na bankovnom računu što mnogi građani koriste kao prvu pomoć, u slučaju da moraju kupiti cipele, kaput ili im prestane raditi neki električni uređaj”, govori predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever navodeći kako bi nam se sljedeće zime moglo dogoditi da građani moraju birati između grijanja i hrane.

Pandemijska godina smanjila deficit, ali kratko

Hrvatska još uvijek više uvozi nego što izvozi i jedna smo od rijetkih zemalja EU koja ne pokriva svoje potrebe za hranom. Podaci Hrvatske gospodarske komore pokazuju kako najviše uvozimo meso (10,1 posto ukupnog uvoza), proizvode na bazi žitarica i škroba (8,8 posto), mlijeko, jaja i med (7,8 posto), pića i alkohol (7,4 posto).

Hrvatska ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni žitarica, uljarica, riba te mesnih i ribljih prerađevina, dok je najveći deficit prisutan u razmjeni mesa, mlijeka i jaja, hrane za životinje, voća i pića.

“Ono što zabrinjava je visok izvoz proizvoda niže dodane vrijednosti – žitarica i uljarica. Kao mala poljoprivredna zemlja u kontekstu EU zajedničkog tržišta, Hrvatska treba mijenjati strukturu proizvodnje jer nije dobro da izvozimo sirovinu, a s druge strane imamo visok uvoz proizvoda stočarstva – mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, odnosno proizvoda s visokom dodanom vrijednosti”, objašnjavaju iz Hrvatske gospodarske komore.

Hrvatska je u prvih deset mjeseci 2021. godine premašila deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima za svih dvanaest mjeseci 2020. godine, za gotovo 50 milijuna EUR.

“To pokazuje kako je 2020. bila nestandardna godina u pogledu kretanja uvoza i izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda uslijed pandemije bolesti COVID-19 i izostanka turizma, u kojoj smo imali povećanje izvoza, smanjenje uvoza te smanjenje deficita u odnosu na 2019. Trendovi u prvih deset mjeseci pokazuju kako ćemo čitavu 2021. godinu završiti s preko milijardu eura negativne bilance. U izvozu su najzastupljenije žitarice (12,9 posto ukupnog izvoza), različiti prehrambeni proizvodi visokog stupnja prerade (9,4 posto), ribe (8,9 posto), proizvodi na bazi žitarica i škroba (8,2 posto) te kakao i proizvodi od kakaa (6,6 posto)”, navode iz Hrvatske gospodarske komore.









Povezati domaću proizvodnju s preradom

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HPK) Mladen Jakopović ističe kako je hitno potrebno povećavati samodostatnost domaće proizvodnje.

“Ono što je daleko važnije je da domaća sirovina ne odlazi u izvoz i poslije se vraća kao gotova hrana dodane vrijednosti, kao meso, mlijeko, pekarski proizvodi i stočna hrana. Smatramo kako je potrebno investirati u preradbene kapacitete i povezivati domaću proizvodnju s preradom jer je to jedini način da se smanji ogroman vanjskotrgovinski deficit koji ostvarujemo a koji je prošle godine dosegnuo milijardu eura”, objašnjava Jakopović.

Objašnjava kako je po pitanju kukuruza, Hrvatska dvostruko samodostatna, ali iako proizvodimo dva puta više nego što su nam potrebe, znatan dio sirovine odlazi u izvoz.

“Najviše našeg kukuruza odlazi u Italiju i Austriju, što nije dobro za domaću poljoprivredu jer se izvozi jeftina sirovina na kojoj drugi zarađuju dok su kod nas prerađivački kapaciteti mahom zatvoreni i uništeni. Isto je i sa stočarskim sektorom koji je u padu već dugi niz godina unatoč mjerama koje se poduzimaju za revitalizaciju stočarstva. Primjetno je da su posljednjih godina hrvatski ratari započeli mijenjati trendove u proizvodnji odnosno okreću se kvalitetnijim sortama i većoj uporabi znanja u proizvodnji što u konačnici rezultira stabilnošću ove proizvodnje i pokazuje dugoročne perspektive”, objašnjava.









“Dok je proizvodnja kukuruza postala stabilna i profitabilna, nismo riješili ogromne probleme u stočarskom sektoru, pa smo primjerice 2019. uvezli mesa za čak 416 milijuna eura, od čega svinjskog za 207 milijuna eura, goveđeg za 98 milijuna eura, te peradarskog za 54 milijuna eura. Uvoz stočne hrane iznosio je oko 157 milijuna eura. Ovi podaci zabrinjavaju jer nismo uspjeli uspostaviti kvalitetan odnos sa stočarima kojima je kukuruz neophodan u proizvodnji odnosno kako da se uskladišti na kvalitetan način, financira na isti način kako ga financiraju kupci iz izvoza i usmjeri u domaće stočarstvo. Jedini način da podignemo vrijednost naše poljoprivredne proizvodnje kroz ovaj lanac vrijednosti jest da se veća proizvodnja domaćeg kukuruza usmjeri na podizanje stočarstva i konkurentnosti, te smanjivanje negativne bilance u mesu”, uvjeren je Jakopović.