Sve više vlasnika je prisiljeno ugasiti svoje tvrtke, a razlog je uistinu bizaran

Autor: I.G.

U Njemačkoj se vlasnici malih i srednjih poduzeća suočavaju se s izazovom nedostatka nasljednika za upravljanje svojim tvrtkama, navodi se u najnovijem izvještaju agencije dpa.

Prema istraživanju njemačke državne razvojne banke KfW, gotovo trećina vlasnika tvrtki ima najmanje 60 godina i traži nasljednika za svoje poslovanje. Udio poduzetnika koji su u potrazi za osobom koja bi preuzela vođenje njihove tvrtke porastao je s 35 na 41 posto u proteklih šest godina, pokazuje istraživanje.

“Jaz u sektoru malih i srednjih poduzeća raste”, rekao je Fritzi Köhler-Geib, glavni ekonomist KfW-a. “Demografske promjene su takve da se povećava broj starijih poduzetnika koji razmišljaju o potencijalnom nasljedniku”, rekla je Keller-Gajbova.

Nema interesa za pokretanje ili preuzimanje posla

Naime, natalitet pada, dok najmnogoljudnija generacija baby boomera polako odlazi u mirovinu. Osim toga, općenito slabi interes mladih za pokretanje ili preuzimanje posla. Samo do kraja ove godine oko 224.000 vlasnika malih i srednjih poduzeća planira otići u mirovinu – to je šest posto među 3,81 milijun njemačkih tvrtki s do 500 milijuna eura godišnjeg prometa.

U prvoj polovici prošle godine gotovo tri četvrtine anketiranih vlasnika reklo je da teško pronalaze nasljednika. Manji dio ispitanika, njih oko 30 posto, glavnu prepreku primopredaji posla vidi u troškovima birokratskih zahtjeva, zatim u pravnom labirintu, njih 28 posto, te financijskim problemima, njih 16 posto. Anketa je omogućila više izbora.









Do kraja godine tvrtke će ugasiti 97.000 poduzetnika

Mnogi se vlasnici stoga odlučuju ugasiti: do kraja ove godine to namjerava učiniti 97.000 poduzetnika ili njih tri posto. Među njima 63 posto ima obitelj iz koje nitko ne želi nastaviti posao.

Pritom većina ispitanika, njih 57 posto, kaže da želi da tvrtka ostane u obitelji, a 43 posto spremno ju je prepustiti drugom poduzetniku, 28 posto spremno je tvrtku prepustiti nekom od zaposlenika , a 21 posto suvlasniku. Ispitanici su i na to pitanje mogli odgovoriti s nekoliko opcija.