Sve više turista ima naviku koja opako živcira Hrvate: ‘To je neugodno prema domaćima’

Prije dvije godine, Zadar je donio odluku o zabrani šetanja u kupaćim kostimima ili gol do pasa u staroj gradskoj jezgri. Međutim, postavlja se pitanje je li itko dosad kažnjen iznosom od 100 eura te poštuju li turisti ovu odluku?

Ulični svirač Renato Perović, koji redovito nastupa na zadarskom središnjem trgu, svjedočio je raznim situacijama vezanim za kršenje ove odluke: ‘Vidimo svašta, vezano za te odjevne kombinacije’.

Na ljetnim temperaturama koje dosežu i do 35 stupnjeva, mnogi mladi turisti hodaju ulicama Zadra goli do pasa. Nakon upozorenja, pristojni mladi Šveđanin odmah se ispričava: “Nisam znao to. Oprostite, žao mi je, nije mi bila namjera to činiti,” kaže gost iz Švedske.

‘Kad se obuku u neke mrežice, oni su kao obučeni’

Komunalni redar Zdenko Ivanac, koji već dvije godine nadzire primjenu ove odluke, često se susreće s izazovima procjene primjerenosti odjeće. “Kad se obuku u neke mrežice, oni su kao obučeni, a defacto nisu. Teoretski su određene kazne, ali mi nismo do sada pribjegavali kaznama zato što bi osobe koje upozoriš, odmah prihvatile i obukle bi se”, govori Ivanac, voditelj komunalnog redarstva u Zadru, za HRT.

Odluka o primjerenom odijevanju u zaštićenoj gradskoj jezgri donesena je prije dvije godine. Tada su se dijelili i letci s upozorenjima da se ne smije biti gol do pasa ili u kupaćem kostimu.









“Dijelit će opet naše hostese. Mi smo turistička destinacija i ne želimo biti neugodni prema ljudima i da se oni ponašaju tako da je to neugodno prema domaćem stanovništvu”, kaže Iva Bencun, direktorica TZ Zadra.

No, golišavost u središtu grada nije posebnost samo zadarskih ulica. Razodijeva se diljem Mediterana, posebice, za ovih tropskih vrućina.