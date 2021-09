Photo by Matthew Stockman/Getty Images

SVE ŠTO TAKNE, PRETVORI SE U ZLATO: Zašto je dobro ulagati u tvrtke koje se povezuju s Rogerom Federerom

Autor: Ivana Jurišić

Od početka 2020. Roger Federer je zbog tri operacije koljena odigrao samo nekoliko turnira, ali to ne znači da švicarski as ne nastavlja s velikim pobjedama izvan terena. On Holding, švicarski brand tenisica u koji je veliki tenisač uložio 2019. godine, debitirao je u srijedu na njujorškoj burzi i skočio čak 46 posto u prvom danu trgovanja, piše Sportico.

Tvrtka je prikupila 746 milijuna dolara u IPO-u čija je cijena bila 24 dolara, što je znatno iznad prvobitnog cilja od 18-20 dolara. Na zatvaranju cijena dionice tvrtke je bila 35 dolara, te je na kraju dana procijenjena na 11,2 milijarde dolara.

Brand On Holding je lansiran 2010. godine, a Federer se s tvrtkom povezao nakon razlaza s Nikeom s kojim je surađivao dva desetljeća. Njegov udio se nakon prvog dana trgovanja procjenjuje na 300 milijuna dolara.

On Holding je najbolje prodavana tenisica za trčanje u Švicarskoj, dok se njezin udio u SAD -u više nego udvostručio u posljednjih 12 mjeseci, s 1,4 posto na 3,3 posto, prema podacima NPD -a. Prodaja im je kao i drugim kompanijama koje se bave sportskom odjećom i obućom eksplodirala za vrijeme pandemije kada je puno više ljudi kupovalo udobnu, sportsku odjeću umjesto odjeće za posao.

Tako su globalni prihodi tvrtke porasli za 85 posto u prvih šest mjeseci 2021. godine i dosegli su 344 milijuna dolara, prema podacima iz SEC -a. Sjeverna Amerika je najveće tržište na svijetu, koje predstavlja 49 posto njihovih prihoda.