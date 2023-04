‘SVE SAM VAS ZAJE…’, SVI SE PITAJU OTKUD DEBELJAKU NOVAC! Brodosplit je deblokiran: Nije plaćao radnike, a sada je iskeširao 23 milijuna eura

Autor: Ivana Violić

Već se dugo u medijskom prostoru nije govorilo o hrvatskoj brodogradnji, temi koja je za one koji egzistencijalno o njoj ovise depresivna i bolna. No ovih se dana prvi čovjek Brodosplita Tomislav Debeljak pobrinuo za to da brodogradnja ponovno dođe na naslovnice domaćih tiskovina, i to manevrom koji nitko nije mogao očekivati. Brodosplit je, naime, osigurao sredstva za redovno poslovanje, što je potvrđeno i iz Financijske agencije. I oni koji su posljednjih tjedana imali prilike susresti se s Debeljakom ovim su potezom poznatog poduzetnika iznenađeni te kažu kako doista nisu ni slutili što priprema. Pitanje koje zasad ostaje na razini nepoznanice jest kako je Debeljak došao do ogromnih sredstava kojima je dan uoči ključnog ročišta koje je moglo značiti put u konačnu propast Brodosplita uspio deblokirati račun i spasiti splitski škver. Prema onome što je Debeljak sam izjavio, on je za to dao osobna jamstva i osobnu zadužnicu.

Financiranje projekta

Zahvaljujući tomu, Brodosplitu je deblokiran račun i obustavljen stečaj pa se zakazano ročište na splitskom Trgovačkom sudu vezano uz otvaranje stečaja nije održalo, a za sve to Debeljak je trebao pribaviti 23,8 milijuna eura.

“Ne odustajemo od brodogradnje i radimo na normalizaciji poslovanja Brodosplita. Osigurali smo sredstva za redovno poslovanje, odblokirali račun, a time i otklonili razlog za pokretanje stečajnog postupka”, samouvjereno su poručili iz splitskog škvera, najavljujući da će uskoro osigurati financiranje projekata koji su obustavljeni zbog više sile, odnosno zbog posljedica rata u Ukrajini. Priznali su u Brodosplitu da su u godinu dana izgubili dva ugovora, ali izgleda da im projekata ne nedostaje.

Fina je inače podnijela prijedlog za stečaj Brodosplita koji je na sud stigao 10. ožujka, a ubrzo nakon toga trebalo se održati ročište radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečaja, što je uslijedilo nakon što je Visoki trgovački sud odbio žalbu Brodosplitova vlasnika Debeljaka na odluku Trgovačkog suda u Splitu o pokretanju novog predstečajnog postupka. Visoki trgovački sud potvrdio je stav suca Ivana Čulića da nakon obustave postupka predstečajne nagodbe po službenoj dužnosti nastavi voditi postupak kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečaja nad Brodosplitom. Ovaj je sud stava da se stečaj može zaustaviti isključivo dokazima o likvidnosti i podmirenju obveza prema vjerovnicima, a Debeljak pak u svojim posljednjim istupima napominje da se zaboravilo što se dogodilo u njegovu škveru, uz opasku da je tvrtka bila prisiljena potražiti financijera na inozemnom tržištu jer u Hrvatskoj ne postoji riješeno financiranje održivih projekata u sektoru brodogradnje.





Izbjegao Ruse

Uz to je Debeljak napomenuo kako su za financiranje gradnje broda Janssonius imali ponudu VTB-a, Credit Suissea te Deutsche Banka, no na koncu su se odlučili za VTB jer su njihovu ponudu ocijenili kao najpovoljniju. Nakon deblokade, prema njegovim riječima, slijedi osiguranje financiranja projekata, a očekuje i kako će novac uskoro biti osiguran. “Sve dozvole za zatvaranje transakcije prema VTB-u su osigurane i u tijeku je potpisivanje ugovora s renomiranim međunarodnim fondom. Važno je napomenuti da novac ne ide u Rusiju, nego će završiti u njemačkom regulatoru, pandanu našoj Hanfi. Nakon što osiguramo sredstva, slijedi dovršetak brodova i vraćanje radnika na posao”, najavio je Debeljak.

Treba napomenuti da VTB doista jest jedna od najvećih ruskih banaka, a kao i sve ostalo što ima veze s Rusijom, i ova se moćna banka na početku rata u Ukrajini našla pod zapadnim sankcijama. No iz onoga što je Debeljak izrekao proizlazi da je on uspio sklopiti posao s VTB-ovom njemačkom podružnicom koja je od travnja prošle godine pod kontrolom lokalnog regulatora, ruskom vlasniku onemogućeno je upravljanje i raspolaganje imovinom, dok filijala u Njemačkoj nastavlja s poslovanjem i kao takva nije obuhvaćena sankcijama. Sve se u ovom Debeljakovu manevru odigralo nevjerojatno brzo i nevjerojatno spretno, ali to i jesu karakteristike njegova poslovanja, on se i prije dizao kada nitko od njega to nije očekivao, transformirajući se u netipičnog hrvatskog poduzetnika koji je ujedno na glasu i kao veliki humanitarac, što je posebno do izražaja došlo tijekom potresa na Banovini, koju je posjetio dijeleći uplašenim stanovnicima vlastiti novac. Novac je Debeljak sada namaknuo i za Brodosplit koji je bio blokiran 122 dana bez prekida, ali kako to obično biva, ni ovo ne ide bez kritika i propitivanja.

Mnogo kritika

Mnogi se pitaju kako je Debeljak sve ovo postigao kada je škver toliko vremena bio izvan funkcije bez novih poslova i bez značajnijih prihoda. Dio kritičara tvrdi da bi i netko u državi trebao službeno postaviti pitanje otkud sada gotovo 24 milijuna eura, a mjesecima novca nije bilo za radnike kojima je država isplaćivala minimalce i koji su uglavnom u međuvremenu ostali bez posla. Kritičari se pitaju i kako to da dosad novca nije bilo za dobavljače, ali ni za brojne Brodosplitove klijente, te napominju da je splitski škver zbog neplaćanja grcao u problemima koji su onda zagušili radnike, njegove partnere, vjerovnike i klijente, pa u konačnici i samu državu kojoj je na naplatu došlo državno jamstvo za jedan od brodova. Trajala je ova splitska muka više od godinu dana, iako problemi s plaćanjem za Brodosplit ni prije nisu bili nepoznanica, niz je Brodosplitovih tvrtki kćeri prestao postojati, zajedno s time tvrtke su ostajale bez radnika, a radnici bez posla. Kao slamku spasa za izlazak iz krize Debeljak je najavljivao američki investicijski fond koji je Brodosplitu trebao osigurati sto milijuna eura kredita ili ulaganja kako bi se opet postavio na noge.

Čini se, međutim, da Amerikanci zasad ipak nisu izvor spasa za Brodosplit i Debeljaka koji je vješto izbjegao stečaj škvera. Još jedno pitanje koje u ovom slučaju ostaje neodgovoreno jest je li Debeljak zasad osigurao isključivo 23,8 milijuna eura, odnosno 180 milijuna kuna koliko je bilo nužno za hitnu deblokadu računa, ili je već sada osigurao i sredstva za nastavak proizvodnje koju dugoročno najavljuje. Nije baš ni jasno s kim će točno pokrenuti proizvodnju jer radnici s kojima je prije surađivao zasad nisu pretjerano povjerljivi prema najavama o oživljavanju Brodosplita, koji će dugoročno, osim proizvodnje, morati vraćati i kredite teške stotinu milijuna kuna, a usporedno s time podmirivati i neke nove račune koji splitskom škveru tek trebaju stići na naplatu. S druge strane, većina od oko tisuću radnika završila je na burzi rada, neki su našli druge stalne poslove, neki čekaju sezonu i dobro plaćene poslove u turizmu i ugostiteljstvu, a neki i sami imaju apartmane čije su cijene ove godine porasle za još desetak posto… Dakle, Debeljaku neće biti lako ponovno zaposliti stare radnike ili zaposliti nove. Izlaz bi mu mogli biti radnici iz Bangladeša, Indije…

Iznenađujuća metoda

Financiranje treba riješiti sustavno jer bi se u suprotnom Debeljak uskoro mogao naći u novim, ali istim problemima, navode njegovi kritičari i propituju jesu li oni koji su za Debeljaka odriješili kesu postali suvlasnici Brodosplita. S druge strane, poznato je da je Debeljak prenio nekoliko velikih luksuznih jahti koje je izgradio Brodosplit, i za koje je jamčila država, na svoje tvrtke u inozemstvu. Stoga se kritičari pitaju nije li za podmirenje Brodosplitova duga bilo dovoljno da Debeljak proda jednu od tih mega jahti, no isto tako pitaju se zašto bi u rupu bez dna bacio 24 milijuna eura ako nema plan da zaradi mnogo više… A u proteklih godinu dana nagađalo se kako Debeljak na dio prostora splitskog škvera planira dovesti velike hotelske kuće, kao i da razmišlja o gradnji teretne luke, pa i marine. Problem tih planova je i sada, nakon podmirenja dijela dugova, što je najveći dio škverskog zemljišta pomorsko dobro a ne vlasništvo Brodosplita.

Dok se kritičari propituju, Debeljak se očito vraća u igru, što možda i nije neobično za nekoga tko nije samo poduzetnik nego i veliki vjernik, ali i otac devetero djece koji je svoj Brodosplit i u trenutku preuzimanja spasio od stečaja. Oni koji Debeljaka poznaju reći će da je riječ o iznimno discipliniranom tipu, koji na pati ni od raskoši ni od kakvih posebnih luksuza, kako je to uobičajeno kod ljudi s njegovim imetkom i njegovom poslovnom biografijom. Debeljak je inače stasao u obrtničkoj radionici svojega oca Božidara, koji je 70-ih u Samoboru pokrenuo obrt. Iz male samoborske radionice sin Tomislav uspio je izgraditi respektabilno poslovno carstvo, čime je vjerojatno iznenadio sve oko sebe, baš kao što i sada sve oko sebe iznenađuje načinom i metodama kojima je Brodosplit uspio izvući iz krize u trenutku kada su ga svi smatrali otpisanim i kada se vjerovalo da za splitski škver više nema nade. Vjerojatno se na svojoj poslovnoj putanji Debeljak naviknuo i na kritike nalik na ove u kojima se propituje porijeklo novca kojim je pomogao Brodosplitu, no bilo kako bilo, on nastavlja dalje tamo gdje je stao.