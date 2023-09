Sve o privlačenju radnika i ljudskim potencijalima saznajte na HR.Weekendu u Rovinju

Nedostatak radne snage snažno utječe na poslovanje kompanija, a jedan od najnovijih izazova s kojim se kompanije suočavaju je zapošljavanje strane radne snage, u svim sektorima, od niskokvalificiranih poslova do poslova za koje trebaju specifična znanja.

Kako tvrtke prolaze kroz procese inkluzije stranih zaposlenika te možemo li sistematičnije pristupiti tome, tema je koja je aktualna u javnoj sferi. Upravo je tom temom na HR.Meetupu najavljen program prvog HR.Weekenda koji se od 21. do 24. rujna, u sklopu Weekend Media Festivala odvija u staroj Tvornici duhana u Rovinju.

Aktualne teme iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, sagledane iz drugačijeg ugla koji propituje postojeće prakse i otvara neka nova rješenja predstavit će međunarodni i domaći stručnjaci.





Nova tehnologija iz godine u godinu unosi velike promjene, kako društvene tako i promjene u radnoj snazi. Ove je godine ključnu ulogu u oblikovanju svakodnevnog načina života i poslovanja odigrala upravo umjetna inteligencija. U današnjem, digitaliziranijem svijetu, ona je promijenila i način na koji se upravlja ljudskim resursima.

Na panelu RE-imagining HR – “back to human” in a world of Generative AI panelisti Asmus Komm, partner u njemačkom uredu tvrtke McKinsey & Company te Florian Pollner, partner u McKinsey uredu u Švicarskoj, ispričat će vlastita iskustva kako u korporacijama zadržati ljudske vrijednosti, ali i osobni pristup te kako se prilagoditi okruženju gdje AI ima sve značajniju ulogu.

Poznati neuroznanstvenik dr. Nikolaos Dimitriadis koji neuroznanost primjenjuje u poslovnom i obrazovnom sektoru već više od 15 godina, svoje će bogato iskustvo rada s vodećim brendovima poput IKEA-e, IBM-a, JTI-a, Nestle-a, Johnson&Johnson-a, AstraZenece, T-Mobilea, Pierre Fabrea, Coca-Cole i mnogim drugima, podijeliti na panelu It’s not you, it’s your brain.

Današnji je svijet brz i dinamičan, što često sa sobom nosi izazove koji su nevidljivi, ali imaju veliki utjecaj na radno okruženje. Stanje iscrpljenosti i stresa na poslu česta je pojava koja ne zaobilazi niti jednu industriju, a dolaze gotovo neprimjetno i podmuklo, stoga će domaća klinička psihologinja prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić rastumačiti Što znači burnout i kako se razlikuje po različitim generacijama.









Iako je ovo tek prvo izdanje, vrhunskih stručnjaka na HR.Weekendu neće izostati, a jedna od njih svakako je i Munawar Ahmed koja radi kao gostujuća predavačica na Stanfordu, učeći iskusne timove kako djelovati s učinkovitošću, ali i ljudskosti. Uz to, publici će na panelu Generacija koja mijena sve – traže li previše ili podižu standarde prenijeti kako privući, motivirati i zadržati jednu od najdinamičnijih i najutjecajnijih generacija na radnom tržištu, Gen Z jer mladi ne samo da mijenjaju svijet, već i postavljaju nove standarde za organizacije.









Uvoz stranih radnika unosi mnoge promjene u ideje, perspektive i rješenja organizacija, a Hoće li nas inkluzija stranih radnika promijeniti razjasnit će Antea Popović direktorica sektora ljudskih potencijala u Victus Group, Tina Turk Lupieri, direktorica ljudskih potencijala u Maistra Hospitality Group, Stjepan Jagodin, direktor u Pinoy385 i Marina Jurić, direktorica ljudskih potencijala u Aminess Hotels & Resorts.

Program će obogatiti i Tanja Bulbuk Jergović, potpredsjednica Uprave za ljudske resurse tvrtke Infinium i Ana Petrović, Regionalna voditeljica ljudskih potencijala u Endavi koje će na panelu Nije sve ispalo kako smo htjeli govoriti o HR stručnjacima koji se često suočavaju s izazovima i neočekivanim preprekama u svojim nastojanjima oblikovanja produktivnog i sigurnog radnog okruženja.

Ovogodišnji HR.Weekend donosi raznoliku i bogatu paletu predstavnika iz raznih industrija, stvarajući pravi balans između perspektiva i iskustva. Prisutnost predstavnika IT industrije donosi uvid u dinamiku brzog tehnološkog napretka i njegov utjecaj na ljudske potencijale.

Znanstvenici Boris Jokić i Nataša Jokić Begić upozorit će na potrebu za kontinuiranim razvojem i učenjem, dok će predstavnici proizvodne industrije podijeliti svoja iskustva u upravljanju radnom snagom. Retail i ugostiteljstvo nude perspektive o upravljanju timovima u industriji s interakcijom s kupcima, a telekomunikacije će posjetitelje uvesti u svijet brže promjene i staviti naglasak na potrebu za fleksibilnošću. Isto tako, program će obuhvatiti i konzultante koji donose širu sliku, donoseći uvide i rješenja koja se mogu primijeniti u HR-u.